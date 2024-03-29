Сиамская близняшка Эбби Хенсел вышла замуж, а её сестра — нет
Бриттани и Эбигейл Хенсел с Джошем Боулингом. Обложка © X / Michael Oyewole
Сиамская близняшка Эбби Хенсел, ставшая известной после того, как снялась в реалити-шоу "Эбби и Бриттани" вместе со своей сестрой, вышла замуж за американского ветерана. Её близнец Бриттани, разумеется, тоже участвовала в торжестве и разделила счастье невесты. Кадры с их свадьбы массово публикуют пользователи социальных сетей.
Свадьба Эбби Хенсел и Джоша Боулинга. Видео © X / Aykiri
Избранником Эбигейл Хенсел (она с левой стороны общего с сестрой Бриттани тела) стал ветеран ВС США Джош Боулинг. Оба проживают в штате Миннесота, где близняшки Хенсел родились и выросли, а нынче учат школьников математике. У девушек две головы, две руки, два сердца, две ноги, один кровоток на двоих и органы ниже талии. У Эбби под контролем правые рука и нога, у Бриттани, соответственно, левые. Девушки появились на свет в 1990 году. Тогда их родители не решились проводить операцию по разделению, потому что врачи сочли низкими шансы девочек пережить процедуру.
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