Сиамская близняшка Эбби Хенсел вышла замуж, а её сестра — нет

Сиамская близняшка Эбби Хенсел, ставшая известной после того, как снялась в реалити-шоу "Эбби и Бриттани" вместе со своей сестрой, вышла замуж за американского ветерана. Её близнец Бриттани, разумеется, тоже участвовала в торжестве и разделила счастье невесты. Кадры с их свадьбы массово публикуют пользователи социальных сетей.

Избранником Эбигейл Хенсел (она с левой стороны общего с сестрой Бриттани тела) стал ветеран ВС США Джош Боулинг. Оба проживают в штате Миннесота, где близняшки Хенсел родились и выросли, а нынче учат школьников математике. У девушек две головы, две руки, два сердца, две ноги, один кровоток на двоих и органы ниже талии. У Эбби под контролем правые рука и нога, у Бриттани, соответственно, левые. Девушки появились на свет в 1990 году. Тогда их родители не решились проводить операцию по разделению, потому что врачи сочли низкими шансы девочек пережить процедуру.