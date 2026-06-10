Сиамские близнецы со сросшимися тазами родились в Словакии

В Словакии на свет появились сиамские близнецы, что стало лишь четвёртым подобным случаем за всю историю страны. О редком событии рассказал местный телеканал ТА3.

«Что касается тех, что родились сейчас, это девочки, они срослись тазами», — сказал руководитель словацкого Национального института детских болезней Петер Бартонь.

Роды приняли в Национальном институте детских болезней в Братиславе. До этого врачи сталкивались с такой патологией в 2009 году. Пока медики не раскрывают подробностей о самочувствии новорождённых.

В институте отметили, что больше половины таких детей рождаются мёртвыми. Значительная часть выживших не доживает до окончания первых суток. С прогнозами специалисты не торопятся. Глава учреждения Петер Бартонь объяснил в эфире, что хирургам сперва предстоит выяснить, какие органы брюшной полости имеются у каждой из девочек. Точно определить это сейчас мешает сращивание костей.

Уже известно, что почки и лёгкие функционируют у обеих. При этом прямая кишка отсутствует, поэтому врачи приняли решение наложить стому. Первое хирургическое вмешательство назначено на завтра, в ходе него специалисты изучат мочеполовую систему. Сами малышки и их мать чувствуют себя нормально, их состояние оценивается как стабильное.

По информации словацких СМИ, всего в стране зафиксировано около четырёх таких историй. Успешно разделить близнецов местным врачам удалось в 2000 году, а вот в 2007 и 2009 годах дети с аналогичной патологией скончались после операции. Мировая статистика гласит, что сиамские близнецы встречаются примерно один раз на 200 тысяч родов, и до 60% из них рождаются уже мёртвыми.

Телеканал также напомнил о сёстрах Тот из города Рожнява. Они появились на свет в январе 2000 года со сращением в области таза. После череды сложнейших вмешательств хирургам удалось полностью разделить девочек.

Ранее стало известно, что Эбби и Бриттани Хенсел, известные сиамские близнецы из США, судя по всему, стали матерями. Жители городка, где преподают сёстры, не раз видели их во время прогулок с младенцем. Очевидцы описывают, как близняшки несли автокресло и катили перед собой детскую коляску. Более того, утверждается, что малыша даже привозили в школу, чтобы представить коллективу. Сами же Эбби и Бриттани, а также супруг первой из них Джош Боулинг хранят молчание и не дают никаких комментариев.