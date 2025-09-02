Самых известных в мире сиамских близнецов поздравляют с рождением ребёнка

Известные сиамские близнецы Эбби и Бриттани Хенсел из США, по всей видимости, стали мамами, о чём свидетельствуют многочисленные свидетельства очевидцев. Об этом сообщает издание People.

Близняшек несколько раз видели на прогулках с новорождённым — они несли детское автокресло и катили по улице коляску. По словам источников, работающие учительницами сёстры даже привозили ребёнка в школу на короткое время, чтобы показать его своим коллегам. При этом ни одна из сестёр, ни муж Эбби, Джош Боулинг, официально не комментировали и не подтверждали факт рождения ребёнка.

Хенсел и Бриттани Хенсел представляют собой уникальный случай сиамских близнецов, родившихся с двумя головами, но единым телом. Их тела соединены в области торса, и хотя каждая из них управляет своей стороной туловища, они имеют общие жизненно важные системы, такие как кишечник, мочевой пузырь и репродуктивные органы.