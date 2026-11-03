В Татарстане скончалась 12-летняя девочка, которой стало плохо во время отдыха в детском оздоровительном лагере имени Губина в Бугульме. Предварительной причиной смерти врачи называют молниеносную форму менингококковой инфекции. Об этом сообщает Министерство по делам молодёжи республики.

Осенняя смена в лагере началась 29 октября. Всего на отдых прибыли 195 детей. Вечером 1 ноября, в 20:26, воспитанница четвёртого отряда обратилась в медицинский пункт с жалобами на головную боль. При осмотре у неё обнаружили высокую температуру — 39,4 градуса.

Сотрудники лагеря связались с родителями девочки. Уже в 21:05 они забрали дочь домой. Однако на следующий день состояние ребёнка потребовало экстренной медицинской помощи. Родители вызвали скорую помощь, которая доставила девочку в Бугульминскую детскую больницу. Позднее пациентку перевели в реанимационное отделение Лениногорской центральной районной больницы. Для оказания помощи к ней прибыл реаниматолог Детской республиканской клинической больницы.

Несмотря на усилия медиков, спасти ребёнка не удалось. Смерть девочки констатировали 2 ноября в 17:15. Согласно предварительному диагнозу, у пациентки развилась менингококцемия — тяжёлая форма менингококковой инфекции, сопровождающаяся попаданием возбудителя в кровь. Также врачи указали синдром Уотерхауса — Фридериксена, который связан с острой недостаточностью надпочечников и может развиваться при тяжёлом течении инфекции.

После трагедии под медицинское наблюдение взяли всех 195 участников лагерной смены. Ситуация находится на особом контроле Министерства по делам молодёжи Татарстана.

«Всех участников смены сотрудники Роспотребнадзора по Татарстану и врачи Бугульминской ЦРБ взяли под наблюдение. Дети, находящиеся в одном отряде с ребёнком, подлежат вакцинации», — сообщили в республиканском министерстве.

Менингококковая инфекция способна развиваться очень быстро. Какие первые симптомы у ребёнка должны насторожить, как выглядит опасная сыпь и когда нужно срочно вызывать скорую, Life.ru подробно разобрал здесь.