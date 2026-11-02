В Архангельске мужчину ошибочно признали умершим и отправили в морг Первой городской клинической больницы имени Волосевич, где у него обнаружили признаки жизни. Сейчас пациент 1965 года рождения находится в реанимации, сообщает 29.RU со ссылкой на несколько источников.

Обстоятельства произошедшего пока остаются неясными. По одной из версий, мужчине стало плохо дома, после чего его доставили в патологоанатомическое отделение на скорой помощи. Именно там медики заметили, что он жив.

Другой источник утверждает, что мужчина мог находиться на лечении непосредственно в Первой городской больнице. После остановки сердца врачи констатировали смерть и направили пациента в морг, где выяснилась ошибка. Следственный комитет уже проводит проверку.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Курской области, где пожилая пациентка очнулась в морге после операции. Врачи Горшеченской центральной районной больницы констатировали смерть женщины и отправили её в патологоанатомическое отделение. Когда выяснилось, что пенсионерка жива, её перевели в Курскую областную клиническую больницу. Региональные власти организовали проверку обстоятельств происшествия.