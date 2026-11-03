В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти 12-летней девочки, которой стало плохо во время отдыха в детском лагере имени Губина в Бугульме. Следователи расследуют произошедшее по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в региональном управлении СК России.

Школьница почувствовала себя плохо вечером 1 ноября. Она обратилась в медпункт с жалобами на головную боль, а при осмотре у неё обнаружили температуру 39,4 градуса. В тот же день родители забрали дочь домой, однако на следующее утро её состояние ухудшилось. Девочку доставили в Бугульминскую детскую больницу, а затем экстренно перевели в реанимацию Лениногорской ЦРБ. Несмотря на усилия врачей, 2 ноября в 17:15 ребёнок скончался. Всех участников лагерной смены взяли под медицинское наблюдение, а детей из одного отряда с погибшей планируют вакцинировать.