Наш мозг иногда выкидывает такие фокусы, что впору усомниться в собственной адекватности. То забываем, зачем зашли в комнату, то никак не можем вспомнить знакомое имя, а порой начинаем замечать повсюду вещи, о которых только вчера впервые услышали. Казалось бы, обычная рассеянность, но у этих странностей есть научные объяснения. Причём некоторые «глюки» бывают настолько необычными, что человек может поверить даже в собственную смерть. Life.ru рассказывает о восьми удивительных эффектах мозга, с которыми стоит познакомиться поближе.

Эффект Баадера — Майнхоф. Почему после знакомства с чем-то новым мы начинаем замечать это повсюду?

Эффект Баадера — Майнхоф: почему новое слово или название после первого знакомства встречается повсюду? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Допустим, вы решили купить машину определённой марки, о существовании которой раньше почти не задумывались, а уже на следующий день обнаружили, что половина города ездит именно на таких автомобилях. Или случайно услышали незнакомое слово, узнали его значение, а потом несколько раз встретили его в социальных сетях, разговорах и даже любимом сериале. Возникает странное ощущение, будто мир внезапно решил подстроиться под ваши интересы. Бывало такое?

На самом деле за этим стоит не мистика, а эффект Баадера — Майнхоф, который также называют иллюзией частотности. Дело в том, что наш мозг постоянно получает огромное количество информации и просто не способен уделять одинаковое внимание каждой детали. Поэтому он выделяет то, что считает важным, а всё остальное оставляет на заднем плане. Когда мы узнаём что-то новое, эта информация на некоторое время становится особенно заметной, и нам начинает казаться, что она буквально преследует нас.

Интересно, что к избирательному вниманию добавляется ещё и склонность искать подтверждение собственным впечатлениям. Мы запоминаем каждый случай, когда снова увидели знакомую марку автомобиля, но совершенно не обращаем внимания на сотни других машин. Получается, что окружающий мир почти не изменился, просто мозг начал показывать нам его немного по-другому. Но если в этой ситуации память заставляет замечать лишнее, то следующий эффект работает практически наоборот.

Эффект двери: почему мы забываем, зачем пришли в другую комнату?

Забыли, зачем вошли в комнату: что такое эффект двери и почему мозг вдруг теряет первоначальную мысль? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вы сидите на диване и вдруг вспоминаете, что нужно забрать зарядку из спальни. Встаёте, уверенно направляетесь туда, переступаете порог и неожиданно понимаете, что совершенно забыли, ради чего вообще сюда пришли. Приходится возвращаться обратно, и иногда воспоминание действительно появляется, стоит только оказаться на прежнем месте. Знакомая ситуация?

Оказывается, у такого явления существует название — эффект двери. Исследователи связывают его с тем, как наш мозг разделяет происходящее на отдельные события. Пока мы находимся в одной комнате, окружающая обстановка помогает удерживать в памяти текущую задачу, но при переходе в другое помещение контекст меняется, и информацию, связанную с предыдущим действием, иногда становится сложнее вспомнить.

Американские психологи Габриэль Радвански и Дэвид Коупленд исследовали это явление ещё в 2006 году. В ходе экспериментов они обнаружили, что после перехода между комнатами участникам было сложнее вспомнить недавно полученную информацию. Однако последующие работы показали, что эффект возникает не всегда и может быть особенно заметен, когда человек одновременно держит в голове несколько задач.

Поэтому если вы в очередной раз зашли на кухню и забыли зачем, не спешите пугаться собственной рассеянности. Возможно, ваше внимание просто переключилось на новую обстановку, а первоначальная мысль временно потерялась среди других. И всё же порой мы прекрасно помним, что хотели сказать или сделать, но никак не можем извлечь из памяти одну-единственную деталь.

Прескевю: почему нужное слово вертится на языке, но никак не вспоминается?

Прескевю (presque vu): почему знакомое имя вертится на языке, но вспомнить его никак не получается сразу? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Представьте, что вы рассказываете друзьям о любимом фильме и вдруг забываете фамилию главного актёра. Вы прекрасно помните его внешность, можете перечислить другие картины с его участием и даже уверены, что фамилия начинается на определённую букву, но произнести её никак не получается. Самое раздражающее, что ответ будто находится совсем рядом, достаточно ещё немного подумать, и он обязательно появится.

Это состояние называют presque vu, что в переводе с французского означает «почти увиденное». В психологии оно связано с феноменом «вертится на кончике языка», когда человек уверен, что знает нужную информацию, но временно не может её вспомнить. Дело в том, что хранение знаний и извлечение слов из памяти представляют собой сложные процессы, которые не всегда работают синхронно. Мы можем помнить значение слова, связанные с ним события и даже отдельные звуки, но при этом испытывать трудности с восстановлением его полного звучания. Именно поэтому иногда удаётся вспомнить первую букву фамилии актёра или количество слогов, но не саму фамилию.

Причём самое интересное происходит тогда, когда мы перестаём мучительно искать ответ. Нужное слово может совершенно неожиданно появиться через несколько минут или даже часов, когда разговор уже давно закончился. И если presque vu заставляет нас чувствовать, что знакомая информация находится где-то совсем рядом, то другой эффект способен сделать привычное совершенно чужим.

Жамевю: почему знакомое слово или место вдруг кажется совершенно чужим?

Жамевю (jamais vu): почему привычные слова вдруг кажутся совершенно чужими и на время теряют свой смысл? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вы когда-нибудь повторяли одно и то же слово столько раз, что в какой-то момент оно начинало звучать странно и даже бессмысленно? Например, произнесите слово «стол» несколько десятков раз подряд, и вполне возможно, что спустя некоторое время вы начнёте сомневаться, действительно ли оно существует и почему вообще так называется привычный предмет.

Так может проявляться jamais vu, или «никогда не виденное». Это явление часто называют противоположностью дежавю. Только если при дежавю совершенно новая ситуация кажется нам знакомой, то при jamais vu привычные вещи внезапно начинают восприниматься как незнакомые. Кстати, учёным даже удалось воспроизвести подобное ощущение в лабораторных условиях. В исследовании, опубликованном в журнале «Memory», участников просили многократно записывать одни и те же слова, пока они не почувствуют что-нибудь необычное.

Примерно две трети добровольцев хотя бы раз сообщали о странных ощущениях, а некоторые признавались, что знакомые слова постепенно теряли привычный смысл или начинали казаться неправильными. Обычно это происходило примерно после тридцати повторений. Исследователи связывают подобные переживания с изменением субъективного ощущения знакомости и эффектом семантического насыщения, который может возникать при длительном повторении. Получается довольно любопытная ситуация, когда человек по-прежнему знает слово, но на какое-то время перестаёт ощущать его привычным.

К слову, странности восприятия не ограничиваются словами и воспоминаниями. Иногда наши ожидания настолько сильно расходятся с реальностью, что даже долгожданное путешествие может обернуться настоящим психологическим потрясением.

Парижский синдром: почему город мечты способен довести туристов до нервного срыва?

Парижский синдром у туристов: почему путешествие мечты иногда приводит к сильному стрессу и разочарованию? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Париж принято представлять городом любви, роскошных ресторанов, уютных улочек и невероятно красивых людей, которые каждое утро неспешно пьют кофе с видом на Эйфелеву башню. Именно такой образ французской столицы годами создавали кино, реклама и социальные сети. Но что произойдёт, если человек, мечтавший об этой сказке всю жизнь, приедет в Париж и обнаружит переполненное метро, грязные улицы, неприветливых прохожих и обычную суету большого города?

Для большинства туристов подобное разочарование заканчивается испорченным настроением, однако у некоторых путешественников на фоне сильного стресса возникают куда более серьёзные реакции. Так появилось понятие парижского синдрома, которым описывают редкие случаи выраженного психологического неблагополучия во время посещения французской столицы.

Этот феномен связывают с туристами из Японии, поскольку представления о романтическом европейском городе могут сильно отличаться от того, с чем путешественники сталкиваются в реальности. В описанных случаях упоминаются тревога, растерянность, головокружение, ощущение нереальности происходящего, а иногда и тяжёлые психические симптомы. При этом важную роль могут играть не только разрушенные ожидания, но и усталость, смена часовых поясов, языковой барьер и уже существующие проблемы с психическим здоровьем.

Правда, здесь необходимо учитывать одну деталь. Парижский синдром не считается самостоятельным общепризнанным психиатрическим диагнозом, а сами тяжёлые случаи встречаются редко. Поэтому обычное разочарование после неудачного отпуска ещё не означает, что человек столкнулся с каким-то заболеванием. Получается, что иногда психологическое потрясение возникает из-за несоответствия реальности нашим ожиданиям. Но существует и противоположная ситуация, когда человек настолько поражён красотой увиденного, что начинает чувствовать себя плохо.

Синдром Стендаля: можно ли потерять сознание от слишком красивой картины?

Синдром Стендаля: как сильное восхищение произведениями искусства может вызвать головокружение и тревогу? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Представьте, что вы впервые оказались во Флоренции и наконец увидели произведение искусства, о котором мечтали много лет. Вместо обычного восхищения внезапно появляется сильное сердцебиение, кружится голова, становится трудно сосредоточиться, а окружающее пространство будто перестаёт восприниматься привычным образом. Согласитесь, звучит странно.

Такое состояние принято называть синдромом Стендаля в честь французского писателя, который в XIX веке описал необычайно сильные переживания после посещения флорентийской базилики Санта-Кроче. Позднее итальянский психиатр Грациэлла Магерини обратила внимание на туристов, испытывавших выраженный эмоциональный и физический дискомфорт после знакомства с произведениями искусства.

С этим феноменом связывают учащённое сердцебиение, головокружение, потливость, тревогу и дезориентацию, которые возникают на фоне интенсивных эстетических переживаний. Однако учёные до сих пор не пришли к единому мнению, можно ли считать синдром Стендаля отдельным психическим расстройством. Специалисты отмечают, что подобные реакции могут быть связаны с эмоциональным перенапряжением, усталостью, стрессом и другими обстоятельствами.

И всё же сама идея довольно любопытна. Получается, что сильные эмоции способны влиять не только на наше настроение, но и на физическое самочувствие. Правда, следующие два состояния гораздо серьёзнее, поскольку речь пойдёт уже не о необычных впечатлениях, а о нарушениях восприятия реальности.

Синдром Капгра: почему человек может поверить, что его близкого подменили двойником?

Синдром Капгра: почему человек узнаёт лицо близкого родственника, но считает, что его подменили двойником? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Представьте, что вы возвращаетесь домой, видите знакомого человека, узнаёте его лицо и голос, помните общие воспоминания, но при этом испытываете непоколебимую уверенность, что перед вами совершенно чужой человек, который лишь притворяется вашим родственником. Причём никакие объяснения и доказательства не помогают убедить вас в обратном.

Именно такие убеждения характерны для синдрома Капгра, редкого состояния, при котором человек считает, что хорошо знакомого ему человека заменили внешне идентичным двойником. В отличие от обычной забывчивости или кратковременного ощущения странности, здесь речь идёт о стойком ложном убеждении, которое может серьёзно влиять на отношения с близкими и повседневную жизнь.

Одна из научных гипотез связывает этот феномен с нарушением взаимодействия между процессами распознавания знакомых лиц и эмоциональной реакцией на них. Человек может правильно определить внешность родственника, но не испытывать привычного чувства близости, из-за чего возникает мучительное противоречие. Однако это лишь одна из моделей объяснения сложного состояния, причины которого могут различаться.

Синдром Капгра встречается при некоторых психических и неврологических заболеваниях, включая психотические расстройства, деменцию и поражения головного мозга. Поэтому подобные переживания нельзя считать забавным обманом памяти или обычным проявлением jamais vu, ведь они требуют профессионального медицинского обследования. Но если при синдроме Капгра человек перестаёт верить в подлинность окружающих, то существует ещё более необычное состояние, при котором сомнению подвергается уже собственное существование.

Синдром Котара: почему некоторые люди убеждены, что уже умерли?

Синдром Котара: почему некоторые люди уверены, что уже умерли, хотя продолжают жить и общаться с близкими? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Трудно представить что-то более пугающее, чем ситуация, в которой человек продолжает ходить, разговаривать и взаимодействовать с окружающими, но при этом совершенно искренне убеждён, что его больше нет в живых. Иногда такие люди утверждают, что у них перестали работать внутренние органы, исчезли части тела или само их существование является какой-то ошибкой.

Это состояние называют синдромом Котара в честь французского невролога Жюля Котара, описавшего подобные переживания в XIX веке. Его также связывают с понятием нигилистического бреда, когда человек отрицает существование собственного тела, отдельных органов или самого себя. Причём речь идёт не о метафорическом ощущении пустоты, которое иногда возникает после сильного стресса, и не о фразе «я чувствую себя как мёртвый» после тяжёлого рабочего дня. При синдроме Котара человек действительно может быть убеждён в своих представлениях, даже если окружающие приводят очевидные доказательства обратного. Подобные симптомы описывались при тяжёлых депрессивных, психотических и некоторых неврологических состояниях.

Опасность заключается ещё и в том, что такие убеждения могут приводить к отказу от еды, воды или необходимой медицинской помощи. Именно поэтому синдром Котара относится к серьёзным клиническим проявлениям, требующим обследования и лечения, а не к обычным странностям человеческого восприятия. Тем не менее важно понимать, что между редкими психическими расстройствами и повседневными особенностями памяти существует огромная разница. Если вы забыли слово, потеряли мысль после перехода в другую комнату или на несколько секунд удивились странному звучанию привычного названия, это вовсе не означает, что с вашим мозгом происходит что-то опасное.

Мозг постоянно помогает нам ориентироваться в окружающем мире, сохранять воспоминания, узнавать знакомые лица и находить смысл в происходящем. И хотя обычно мы даже не задумываемся о том, насколько сложную работу он выполняет, иногда привычные механизмы дают неожиданный результат... А с каким из этих странных эффектов вы сталкивались чаще всего? Если после знакомства с особенностями памяти захотелось проверить собственную внимательность, попробуйте вспомнить города, в которых происходили события советских фильмов, узнать любимые картины по телевизорам и другой технике или восстановить финалы любовных историй из советского кино. Посмотрим, насколько хорошо ваш мозг справится с этими испытаниями!