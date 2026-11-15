Тест: Угадайте хотя бы 6 из 8 городов, в которых происходят действия советских фильмов!
Переводчик выходит на утреннюю пробежку, доктор ищет комнату, а незнакомка уезжает в автобусе с чужой сумкой. Сами сцены из советских фильмов вспомнить легко, а вот с городами, где всё это случилось, уже сложнее. Проверьте, сколько из восьми вам удастся вспомнить сразу.
Обложка © Кадр из фильма «Осенний марафон», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Володин.
Даже если вы пересматривали любимый фильм десятки раз, легко запомнить лицо героя и пропустить название города. К тому же знакомый дом на экране может оказаться совсем в другом месте, чем в сюжете, а у настоящей набережной иногда появляется вымышленный адрес. В каждом вопросе есть четыре варианта. Выбирайте город, где оказались герои, и начисляйте себе по баллу за каждый верный ответ.
Какой город из советского кино вам захотелось увидеть своими глазами? Пока выбираете маршрут, загляните ещё в три теста Life.ru: угадайте героиню фильма СССР по аксессуару, узнайте советские фильмы по сценам в магазине, вспомните советские фильмы по телефонным разговорам.