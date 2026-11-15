Даже если вы пересматривали любимый фильм десятки раз, легко запомнить лицо героя и пропустить название города. К тому же знакомый дом на экране может оказаться совсем в другом месте, чем в сюжете, а у настоящей набережной иногда появляется вымышленный адрес. В каждом вопросе есть четыре варианта. Выбирайте город, где оказались герои, и начисляйте себе по баллу за каждый верный ответ.