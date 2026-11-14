14 ноября 1979 состаялась премьера фильма «Суета сует». По сюжету Марина Петровна столько лет работала в загсе, что могла провести свадьбу с закрытыми глазами. Но когда Борис Иванович пришёл сообщить, что уходит к другой, ей пришлось прямо посреди церемонии переключаться с поздравлений на семейный разговор. С этого и начинается комедия. Вспомните, как её герои выясняли отношения, разыскивали пропажи и заказывали обед. За каждое верное продолжение начисляется один балл.