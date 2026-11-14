Тест: «Гости, сойдите с ковра!» Слабо продолжить все 7 цитат из фильма «Суета сует»?
В комедии Галина Польских успевает поженить чужих людей, отчитать гостей и поговорить с мужем о разводе. И всё это на работе! Life.ru собрал семь реплик из фильма Аллы Суриковой. Сможете продолжить каждую, даже если в последний раз смотрели фильм много лет назад?
Обложка © Кадр из фильма «Суета сует», режиссёр Алла Сурикова, сценарист Эмиль Брагинский
14 ноября 1979 состаялась премьера фильма «Суета сует». По сюжету Марина Петровна столько лет работала в загсе, что могла провести свадьбу с закрытыми глазами. Но когда Борис Иванович пришёл сообщить, что уходит к другой, ей пришлось прямо посреди церемонии переключаться с поздравлений на семейный разговор. С этого и начинается комедия. Вспомните, как её герои выясняли отношения, разыскивали пропажи и заказывали обед. За каждое верное продолжение начисляется один балл.
Какую реплику из «Суеты сует» вы сами до сих пор употребляете в разговоре? А если хочется ещё советского кино, проверьте, сумеете ли вы: вспомнить советские фильмы по сценам в магазинах, узнать роли Эраста Гарина, определить советские фильмы по технологиям в кадре.