Тест: Свистать всех наверх! Кто вы из советского мультфильма «Остров сокровищ»?
На «Испаньоле» всё шло по плану, пока у матросов не появились свои планы на клад. Как бы вы повели себя среди людей, которые улыбаются за ужином, а по ночам шепчутся у бочки с яблоками? Пройдите тест Life.ru и узнайте, кто вы из советского мультфильма «Остров сокровищ».
Обложка © Кадр из мультфильма «Остров сокровищ», режиссёр Давид Черкасский, сценаристы Юрий Аликов, Давид Черкасский
13 ноября родился Роберт Льюис Стивенсон, автор «Острова сокровищ». В советском мультфильме Давида Черкасского у пиратов есть песни, у доктора Ливси — смех на все случаи жизни, а у корабельного кока — свои виды на экспедицию. Life.ru предлагает подняться на борт «Испаньолы». Представьте, что вам тоже досталось место в команде, и решите, что вы будете делать, когда запахнет приключениями.
Кто вам выпал и взяли бы вы этого героя с собой на поиски сокровищ? Если хочется ещё приключений, на Life.ru можно вспомнить, зачем герои советского кино отправились в путь, узнать литературных героинь по письмам и угадать семь фильмов СССР по сценам в магазине.