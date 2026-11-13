Тест: Свистать всех наверх! Кто вы из советского мультфильма «Остров сокровищ»?

На «Испаньоле» всё шло по плану, пока у матросов не появились свои планы на клад. Как бы вы повели себя среди людей, которые улыбаются за ужином, а по ночам шепчутся у бочки с яблоками? Пройдите тест Life.ru и узнайте, кто вы из советского мультфильма «Остров сокровищ».