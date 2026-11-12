Любовную линию легко вспомнить даже спустя годы. А вот кто заплатил по счёту, кому досталось семейное имение и какую сумму герой требовал с родного отца, память подсказывает уже не так охотно. В тесте шесть вопросов по русской и зарубежной классике. За каждый правильный ответ начисляйте себе один балл.