Тест: Кто из героев классики разбогател, а кто влез в долги?
Одни литературные герои получают состояние по завещанию, другие за один вечер влезают в долги, а третьи идут на торги, чтобы спасти семейный дом. Life.ru предлагает вспомнить шесть денежных историй из классики и проверить, сколько из них вы помните до последнего рубля.
Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Любовную линию легко вспомнить даже спустя годы. А вот кто заплатил по счёту, кому досталось семейное имение и какую сумму герой требовал с родного отца, память подсказывает уже не так охотно. В тесте шесть вопросов по русской и зарубежной классике. За каждый правильный ответ начисляйте себе один балл.
А сколько правильных ответов у вас? Делитесь результатом в комментариях и проходите ещё три свежих теста Life.ru: узнать советские фильмы по телефонным разговорам, вспомнить литературных героинь по их письмам и определить фильмы с Олегом Меньшиковым по деталям его персонажей.