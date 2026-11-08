Тест: Фанаты с лёгкостью узнают 7 фильмов с Олегом Меньшиковым по деталям его героев, а вы?
Олега Меньшикова вы узнаете с первого взгляда. А сможете назвать фильм по вещи, которой пользовался его герой? Life.ru подготовил семь вопросов для тех, кто уверен, что помнит любимое кино в мельчайших деталях. Проверьте себя, одних «Покровских ворот» для победы мало!
Обложка © Кадр из фильма «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, Кадр из фильма «Легенда №17», режиссёр Николай Лебедев, Кадр из фильма «Сибирский цирюльник», режиссёр Никита Михалков.
8 ноября Олегу Меньшикову исполняется 66 лет. Костика многие узнают даже по одной реплике, но сегодня проверим, насколько внимательно вы смотрели и другие картины с актёром. Перед вами семь вещей, которыми пользовались его персонажи, и короткие подсказки к ним. Вспоминайте сцены, выбирайте название фильма из четырёх вариантов и начисляйте себе по баллу за каждый правильный ответ. Готовы набрать хотя бы шесть из восьми?
Какая вещь оказалась самой сложной и сколько баллов вы набрали? Делитесь в комментариях! А затем попробуйте узнать советские фильмы по героям в масках, определить регионы России по очертаниям и отличить народы России по деталям традиционного костюма. Посмотрим, где ваша память сработает лучше!