8 ноября Олегу Меньшикову исполняется 66 лет. Костика многие узнают даже по одной реплике, но сегодня проверим, насколько внимательно вы смотрели и другие картины с актёром. Перед вами семь вещей, которыми пользовались его персонажи, и короткие подсказки к ним. Вспоминайте сцены, выбирайте название фильма из четырёх вариантов и начисляйте себе по баллу за каждый правильный ответ. Готовы набрать хотя бы шесть из восьми?