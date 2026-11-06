Пока мы следим за погонями, ссорами и любовными признаниями, на заднем плане остаются десятки мелочей. Ресторанные вывески, таблички у входа и плакаты могут рассказать о фильме не меньше, чем знакомая реплика. Мы собрали восемь таких подсказок из советского кино. Прочитайте надпись и выберите один вариант из четырёх. За каждый правильный ответ начисляйте себе один балл. Получится дойти до финала без ошибок?