Тест: Вы ни за что не угадаете эти 8 фильмов СССР по вывескам! Наберите хотя бы 4/8 или слабо?
Лица актёров и знаменитые реплики вы узнаете, а что насчёт надписей на заднем плане? Life.ru предлагает определить восемь советских фильмов по вывескам и объявлениям. Попробуйте вспомнить, где вы видели эти названия, и докажите, что вы смотрели любимое кино внимательно.
Обложка © Кадр из фильма «Спортлото-82», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Владлен Бахнов. Кадр из фильма «Забытая мелодия для флейты», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский. Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», режиссёр Элем Климов, сценаристы Семён Лунгин, Илья Нусинов.
Пока мы следим за погонями, ссорами и любовными признаниями, на заднем плане остаются десятки мелочей. Ресторанные вывески, таблички у входа и плакаты могут рассказать о фильме не меньше, чем знакомая реплика. Мы собрали восемь таких подсказок из советского кино. Прочитайте надпись и выберите один вариант из четырёх. За каждый правильный ответ начисляйте себе один балл. Получится дойти до финала без ошибок?
Какая надпись заставила вас дольше всего вспоминать фильм? Делитесь результатом в комментариях! А затем попробуйте вспомнить продолжение восьми сцен из советского кино, узнать регионы России по очертаниям и отличить народы России по деталям традиционного костюма. Получится пройти все три теста без подсказок?