Тест: Стыдно иметь российский паспорт и не узнать хотя бы 5/10 регионов России по очертаниям!
На карте России легко найти Москву, но попробуйте узнать регион, когда от него остался один силуэт. В День народного единства Life.ru подготовил десять географических загадок. Сможете отличить области, края и республики без названий городов и подсказок атласа?
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Соседние территории, крупные города и названия рек помогают быстро сориентироваться на карте. Мы убрали эти подсказки и оставили только очертания десяти российских регионов. Где-то ответ выдаст береговая линия, а где-то придётся всмотреться в каждый выступ. Выбирайте один вариант из четырёх и начисляйте себе по баллу за попадание. Только не открывайте карту раньше времени. Проверим, какие оценки вы получали в школе по географии!
Сколько регионов удалось узнать без подсказок? Поделитесь результатом в комментариях! А затем попробуйте ответить на десять школьных вопросов на время, определить советские фильмы всего по трём словам и продолжить восемь реплик Папанова. Посмотрим, что вы помните лучше, карту страны или любимое кино!