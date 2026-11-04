Соседние территории, крупные города и названия рек помогают быстро сориентироваться на карте. Мы убрали эти подсказки и оставили только очертания десяти российских регионов. Где-то ответ выдаст береговая линия, а где-то придётся всмотреться в каждый выступ. Выбирайте один вариант из четырёх и начисляйте себе по баллу за попадание. Только не открывайте карту раньше времени. Проверим, какие оценки вы получали в школе по географии!