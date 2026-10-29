Тест: Если не расшифруете хотя бы 5 из 8 аббревиатур СССР, то попадёте в чёрный список Ленина!

Советские аббревиатуры порой звучат как секретный шифр. Одни мы до сих пор произносим, даже не задумываясь о расшифровке, а над другими ломаем голову, пытаясь вспомнить значение. Проверьте, сможете ли вы без подсказок разобраться в этих буквах!