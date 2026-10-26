Тест: Вы точно смотрели советского Шерлока? Докажите, что владеете хоть каплей дедукции!
Овсянку знают все, но на этом наш тест только начинается. 26 октября исполняется 95 лет со дня рождения Игоря Масленникова. Life.ru предлагает проверить, насколько внимательно вы смотрели фильмы о Шерлоке Холмсе. Эти 8 вопросов заставят порыться в памяти даже киноманов.
Обложка © Кадр из цикла фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», режиссёр Игорь Масленников
Стоит зазвучать знакомой музыке, и мы уже на Бейкер-стрит, где Холмс ставит опыты, Ватсон пытается за ним угнаться, а миссис Хадсон знает больше, чем кажется. Фильмы Игоря Масленникова многие пересматривали десятки раз. Но помните ли вы подробности, из которых складываются любимые сцены? Life.ru приготовил восемь вопросов. Попробуйте обойтись без подсказок и повторного просмотра!
С делами Холмса разобрались? Тогда продолжим проверять вашу наблюдательность. Попробуйте узнать шесть фильмов по героям Спартака Мишулина, вспомнить экранизации Евгения Шварца по одному кадру и назвать советские фильмы только по блюдам на столе. В последнем тесте лица актёров спрятаны, так что придётся искать другие улики!