Тест: Вы точно смотрели советского Шерлока? Докажите, что владеете хоть каплей дедукции!

Стоит зазвучать знакомой музыке, и мы уже на Бейкер-стрит, где Холмс ставит опыты, Ватсон пытается за ним угнаться, а миссис Хадсон знает больше, чем кажется. Фильмы Игоря Масленникова многие пересматривали десятки раз. Но помните ли вы подробности, из которых складываются любимые сцены? Life.ru приготовил восемь вопросов. Попробуйте обойтись без подсказок и повторного просмотра!