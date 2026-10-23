Тест: Вспомните, чем закончились 8 советских фильмов, которые знают все! Точно досматривали до конца?

Бывает, любимый фильм знаешь почти наизусть, а последние минуты всё равно вспоминаются с трудом. Герои помирились, злодеев поймали, можно идти ставить чайник или переключать канал. Только в самом конце режиссёр мог приберечь ещё одну шутку или неожиданную встречу. Вспомните, чем закончились эти восемь советских картин. В каждом вопросе один правильный ответ, за него начисляется один балл.