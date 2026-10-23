Тест: Вспомните, чем закончились 8 советских фильмов, которые знают все! Точно досматривали до конца?
Помните, как Шурик спасал Нину, а Новосельцев ухаживал за строгой начальницей? А сможете ли вспомнить, что было в самом конце? Life.ru предлагает пройти тест по финалам советских фильмов и проверить, не выключали ли вы телевизор раньше времени. Тут важна каждая деталь!
Обложка © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской
Бывает, любимый фильм знаешь почти наизусть, а последние минуты всё равно вспоминаются с трудом. Герои помирились, злодеев поймали, можно идти ставить чайник или переключать канал. Только в самом конце режиссёр мог приберечь ещё одну шутку или неожиданную встречу. Вспомните, чем закончились эти восемь советских картин. В каждом вопросе один правильный ответ, за него начисляется один балл.
Финалы вспомнили, а узнаете ли сами фильмы без лиц главных героев? Попробуйте определить советское кино по блюдам на столе, затем узнать актрис СССР по дебютным ролям. А если захочется отвлечься от экрана, разберитесь в назначении предметов из бабушкиного серванта.