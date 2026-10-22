Тест: Слабо отличить строчки Бунина от других авторов? Не подведите вашего учителя литературы!
Кажется, Бунина вы узнаете с первой строки? Тогда попробуйте не перепутать его с Чеховым, Куприным и другими классиками. В 156-летие писателя Life.ru собрал десять цитат о любви, счастье и природе. Проверьте, насколько хорошо вы помните русскую литературу без подсказок.
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Читая знакомые фразы русской литературы, и вот уже слышен голос школьной учительницы где-то в подсознании. А вот чья фамилия стояла над текстом в учебнике, вспомнить уже сложнее. Особенно когда речь заходит о любви, одиночестве и русской осени. 22 октября исполняется 156 лет со дня рождения Ивана Бунина. Life.ru предлагает отметить эту дату литературным соревнованием. Мы перемешали его строки с отрывками из произведений других классиков. Сумеете узнать автора по нескольким словам? Кстати, Иван Алексеевич прославился не только гениальными произведениями, но и яркой личной жизни, о которой уже рассказал Life.ru!
Бунина от других классиков отличили, а узнаете ли советских бардов по одной строчке из песни? Если хочется сменить тему, попробуйте угадать фильмы СССР по блюдам на столе, когда лица актёров спрятаны. А затем загляните в бабушкин сервант и вспомните, для чего нужны эти семь предметов. Только бабушке пока не звоните!