Тест: Слабо отличить строчки Бунина от других авторов? Не подведите вашего учителя литературы!

Читая знакомые фразы русской литературы, и вот уже слышен голос школьной учительницы где-то в подсознании. А вот чья фамилия стояла над текстом в учебнике, вспомнить уже сложнее. Особенно когда речь заходит о любви, одиночестве и русской осени. 22 октября исполняется 156 лет со дня рождения Ивана Бунина. Life.ru предлагает отметить эту дату литературным соревнованием. Мы перемешали его строки с отрывками из произведений других классиков. Сумеете узнать автора по нескольким словам? Кстати, Иван Алексеевич прославился не только гениальными произведениями, но и яркой личной жизни, о которой уже рассказал Life.ru!