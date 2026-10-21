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Опубликовано 21 октября, 17:00

Тест: Только 15% знатоков узнают экранизацию Евгения Шварца по кадру, остальные опозорятся!

Эти фильмы вы наверняка смотрели, а некоторые реплики помните до сих пор. Но получится ли узнать знакомую историю без голосов актёров и знакомых песен? В 130-летие Евгения Шварца Life.ru предлагает проверить кинопамять. Перед вами восемь кадров. Сколько узнаете?

Обложка © Кадр из фильма «Сказка о потерянном времени», режиссёр Александр Птушко, сценарист Владимир Лифшиц. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © Кадр из фильма «Сказка о потерянном времени», режиссёр Александр Птушко, сценарист Владимир Лифшиц. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

21 октября исполняется 130 лет со дня рождения Евгения Шварца. По его произведениям и сценариям сняты фильмы, которые мы пересматриваем с детства. Только вот знакомые актёры легко могут запутать зрителя. Эраст Гарин играл разных королей, а Евгений Леонов бывал и монархом, и бургомистром. Сможете определить, какая история перед вами, по одному кадру? Life.ru предлагает проверить себя в восьми вопросах.

Сказки Шварца вспомнили, а как насчёт других любимых фильмов? Попробуйте узнать советское кино только по блюду на столе и назвать восемь актрис СССР по их ранним ролям. А затем проверим ваш музыкальный вкус — сможете отличить Высоцкого, Галича и других советских бардов по строчке из песни?

Тест: Угадайте советский фильм только по одежде героев без лиц! Справляются лишь 70% знатоков!
Тест: Угадайте советский фильм только по одежде героев без лиц! Справляются лишь 70% знатоков!
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Анна Московко
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