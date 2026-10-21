Тест: Только 15% знатоков узнают экранизацию Евгения Шварца по кадру, остальные опозорятся!

21 октября исполняется 130 лет со дня рождения Евгения Шварца. По его произведениям и сценариям сняты фильмы, которые мы пересматриваем с детства. Только вот знакомые актёры легко могут запутать зрителя. Эраст Гарин играл разных королей, а Евгений Леонов бывал и монархом, и бургомистром. Сможете определить, какая история перед вами, по одному кадру? Life.ru предлагает проверить себя в восьми вопросах.