Тест: Только 15% знатоков узнают экранизацию Евгения Шварца по кадру, остальные опозорятся!
Эти фильмы вы наверняка смотрели, а некоторые реплики помните до сих пор. Но получится ли узнать знакомую историю без голосов актёров и знакомых песен? В 130-летие Евгения Шварца Life.ru предлагает проверить кинопамять. Перед вами восемь кадров. Сколько узнаете?
Обложка © Кадр из фильма «Сказка о потерянном времени», режиссёр Александр Птушко, сценарист Владимир Лифшиц. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
21 октября исполняется 130 лет со дня рождения Евгения Шварца. По его произведениям и сценариям сняты фильмы, которые мы пересматриваем с детства. Только вот знакомые актёры легко могут запутать зрителя. Эраст Гарин играл разных королей, а Евгений Леонов бывал и монархом, и бургомистром. Сможете определить, какая история перед вами, по одному кадру? Life.ru предлагает проверить себя в восьми вопросах.
Сказки Шварца вспомнили, а как насчёт других любимых фильмов? Попробуйте узнать советское кино только по блюду на столе и назвать восемь актрис СССР по их ранним ролям. А затем проверим ваш музыкальный вкус — сможете отличить Высоцкого, Галича и других советских бардов по строчке из песни?