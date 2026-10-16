Тест: Сможете правильно назвать все 7 мультфильмов СССР по одному злодею?

Добрые герои спасали друзей, искали сокровища и разрушали злые чары. А эти персонажи делали всё, чтобы им помешать. Некоторых мы узнаем даже по силуэту, но с другими память может подвести. Перед вами семь злодеев из советских мультфильмов. Попробуйте вспомнить, откуда каждый из них, без подсказок и поиска!