Тест: Сможете правильно назвать все 7 мультфильмов СССР по одному злодею?
Помните советские мультфильмы так хорошо, что готовы узнать их без главных героев и знаменитых песен? А взгляните на тех, кто строил козни, пугал и мешал счастливому финалу. Life.ru предлагает угадать семь мультфильмов по одному злодею. Сумеете пройти тест без ошибок?
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Царевна-лягушка», режиссёр Михаил Цехановский, сценарист Михаил Вольпин, © «Тайна третьей планеты», режиссёр Роман Качанов, сценарист Кир Булычёв, © «Щелкунчик», режиссёр Борис Степанцев, сценаристы Борис Ларин, Борис Степанцев.
Добрые герои спасали друзей, искали сокровища и разрушали злые чары. А эти персонажи делали всё, чтобы им помешать. Некоторых мы узнаем даже по силуэту, но с другими память может подвести. Перед вами семь злодеев из советских мультфильмов. Попробуйте вспомнить, откуда каждый из них, без подсказок и поиска!
Ну что, злодеи вас не провели? Тогда продолжим проверять память: попробуйте узнать фильмы Марка Захарова по одной фразе и угадать фильмы и сериалы с Викторией Исаковой по кадру. А затем сменим роли: выясните, кто вы из персонажей Савелия Крамарова — Косой, Феофан, Егоза или Виктор Полесов. Возможно, с одним из этих героев у вас больше общего, чем кажется!
- Тест: Продолжите 7 строк Лермонтова и попробуйте не опозориться! «Скажи-ка, дядя» помнит каждый, а дальше?
- Тест: Закончите эти 8 реплик из «Покровских ворот»! Хоботов бы справился, а вы одолеете его?
- Тест: Посмотрим, узнаете ли вы фильмы с Викторией Исаковой хотя бы на 5/8 или упадёте в грязь лицом!