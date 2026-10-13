Тест: Узнайте, кто вы из персонажей Савелия Крамарова! Умничаете, хитрите или влипаете в истории?
Чуть что — сразу Косой? А может, вы умеете выкрутиться из любой ситуации, как Феофан, или обожаете раздавать советы, как Полесов? Мы предлагаем пройти тест и узнать, кто же из четырёх героев Савелия Крамарова больше похож на вас в обычной жизни.
Обложка © кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков
Стоит одному человеку начать оправдываться, и в голове уже звучит: «Чуть что — сразу Косой!» Другой так старательно соблюдает все формальности, будто служит при царском дворе. Третий встречает старого друга так, словно они расстались вчера, а четвёртый точно знает, что все вокруг делают неправильно. 13 октября исполняется 92 года со дня рождения Савелия Крамарова. Его герои очень разные, но привычки некоторых из них легко узнать и в себе. Life.ru предлагает ответить на десять вопросов и выяснить, какой персонаж вам ближе.
Ну что, узнали себя в одном из героев Крамарова или результат оказался неожиданным? Тогда продолжим примерять экранные образы: выясните, кто вы из персонажей Ролана Быкова — Кот Базилио, Бармалей или скоморох, а затем узнайте, каким героем Леонида Куравлёва вы бы были — Афоней, Жоржем Милославским или Шурой Балагановым. Напоследок проверим вашу зрительскую память: сможете узнать восемь фильмов и сериалов с Викторией Исаковой по одному кадру? Знакомое лицо ещё не гарантирует, что вы вспомните название!