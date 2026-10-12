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Опубликовано 12 октября, 17:30

Тест: Посмотрим, узнаете ли вы фильмы с Викторией Исаковой хотя бы на 5/8 или упадёте в грязь лицом!

12 октября Виктории Исаковой исполняется 50 лет. Героини меняют причёски, эпохи и профессии так ловко, что узнать актрису проще, чем вспомнить название фильма. Life.ru предлагает проверить вашу память: сможете ли вы угадать все восемь фильмов и сериалов по одному кадру?

Обложка © Кадр из фильма «Мата Хари», режиссёры Денни Берри, Жюлиус Берг, Ольга Ряшина, сценаристы Игорь Тер-Карапетов, Олег Кириллов, Денни Берри

Обложка © Кадр из фильма «Мата Хари», режиссёры Денни Берри, Жюлиус Берг, Ольга Ряшина, сценаристы Игорь Тер-Карапетов, Олег Кириллов, Денни Берри

Виктория Исакова редко повторяет один и тот же образ на экране. Меняются не только одежда и причёска, но и взгляд, улыбка, манера держаться. Поэтому знакомое лицо ещё не гарантирует правильного ответа. 12 октября актрисе исполняется 50 лет, и Life.ru предлагает отметить её юбилей киноиспытанием. Перед вами восемь кадров: узнаете, из каких они фильмов и сериалов?

Какой кадр вы узнали моментально, а над каким пришлось подумать? Напишите в комментариях, какая роль Виктории Исаковой вам нравится больше всего. А затем проверьте себя в других кинотестах: вспомните советские фильмы по врачам, узнайте мультфильмы по второстепенным персонажам и выясните, каким героем Леонида Куравлёва вы бы были.

Кроссворд: Слабо угадать все 10 персонажей из фильмов Гайдая только по описанию?
Кроссворд: Слабо угадать все 10 персонажей из фильмов Гайдая только по описанию?
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Анна Московко
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