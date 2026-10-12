Тест: Посмотрим, узнаете ли вы фильмы с Викторией Исаковой хотя бы на 5/8 или упадёте в грязь лицом!

Виктория Исакова редко повторяет один и тот же образ на экране. Меняются не только одежда и причёска, но и взгляд, улыбка, манера держаться. Поэтому знакомое лицо ещё не гарантирует правильного ответа. 12 октября актрисе исполняется 50 лет, и Life.ru предлагает отметить её юбилей киноиспытанием. Перед вами восемь кадров: узнаете, из каких они фильмов и сериалов?