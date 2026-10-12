Тест: Кто вы из героев Ролана Быкова — Кот Базилио, Бармалей или скоморох?

Среди героев Ролана Быкова каждый найдёт знакомого, а может быть, и себя. Кто-то умеет договориться так, что всё получается в его пользу. Кто-то сразу берёт командование на себя. Один обещает подвиг, но отступает при первых трудностях, другой спасает компанию шутками, а третий тихо делает дело, пока остальные выясняют, кто здесь главный. 12 октября исполняется 97 лет со дня рождения Ролана Быкова. Life.ru предлагает вспомнить пять его ярких персонажей и узнать, чей характер вам ближе. Отвечайте так, как поступили бы на самом деле, ведь даже у самых обаятельных героев есть привычки, которые они предпочли бы не афишировать.