Тест: Продолжите 7 строк Лермонтова и попробуйте не опозориться! «Скажи-ка, дядя» помнит каждый, а дальше?

Начинаете читать знакомое стихотворение, уверенно произносите пару строк — и вдруг запинаетесь. В голове уже звучит рифма, но точно ли её придумал Лермонтов? Сегодня исполнилось 212 лет со дня рождения поэта, и мы собрали 7 отрывков из разных произведенийи поэта. Выберите продолжение каждого отрывка и проверьте, насколько хорошо сохранились школьные знания!