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Опубликовано 15 октября, 16:00

Тест: Продолжите 7 строк Лермонтова и попробуйте не опозориться! «Скажи-ка, дядя» помнит каждый, а дальше?

«Бородино» ещё вспоминается, а с остальными стихами уже сложнее? В 212-летие со дня рождения Михаила Лермонтова Life.ru предлагает проверить, что осталось в памяти с уроков литературы. Продолжите 7 отрывков без поисковик, варианты легко собьют с толку даже отличников.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Начинаете читать знакомое стихотворение, уверенно произносите пару строк — и вдруг запинаетесь. В голове уже звучит рифма, но точно ли её придумал Лермонтов? Сегодня исполнилось 212 лет со дня рождения поэта, и мы собрали 7 отрывков из разных произведенийи поэта. Выберите продолжение каждого отрывка и проверьте, насколько хорошо сохранились школьные знания!

Лермонтова вспомнили — теперь проверим, как у вас с кино! Попробуйте узнать фильмы Марка Захарова по одной фразе, назвать фильмы и сериалы с Викторией Исаковой по кадру, а затем выясните, кто вы из персонажей Савелия Крамарова. Посмотрим, одинаково ли уверенно вы ориентируетесь в стихах и на экране!

Тест: Слабо угадать все 8 советских мультфильмов по второстепенным персонажам?
Тест: Слабо угадать все 8 советских мультфильмов по второстепенным персонажам?
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Анна Московко
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