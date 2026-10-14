Тест: Закончите эти 8 реплик из «Покровских ворот»! Хоботов бы справился, а вы одолеете его?
Думаете, знаете «Покровские ворота» наизусть? Попробуйте продолжить 8 фраз без единой ошибки. В 92-летие со дня рождения Михаила Козакова Life.ru проверяет, насколько хорошо вы помните слова Костика, Хоботова и их соседей. Одного знакомства с комедией может не хватить!
Обложка © кадр из фильма «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин
14 октября исполняется 92 года со дня рождения Михаила Козакова — режиссёра «Покровских ворот». Его герои выясняют отношения, влюбляются и спорят так, что их отношения разбирают психологи и сейчас. И как оказалось, любовь там совершенно не идеальна! Но узнавать знакомую фразу и помнить её дословно — разные вещи. Life.ru предлагает проверить себя: сможете ли вы правильно закончить 8 цитат из любимой комедии?
Сколько реплик вы продолжили без запинки, а где пришлось угадывать? Если считаете себя знатоком кино, не останавливайтесь: попробуйте узнать фильмы и сериалы с Викторией Исаковой по одному кадру и угадать советские мультфильмы по второстепенным персонажам. А затем выясните, кто вы из героев Ролана Быкова — Кот Базилио, Бармалей или скоморох. Вдруг ваш экранный двойник совсем не тот, на кого вы рассчитывали?