Тест: Закончите эти 8 реплик из «Покровских ворот»! Хоботов бы справился, а вы одолеете его?

14 октября исполняется 92 года со дня рождения Михаила Козакова — режиссёра «Покровских ворот». Его герои выясняют отношения, влюбляются и спорят так, что их отношения разбирают психологи и сейчас. И как оказалось, любовь там совершенно не идеальна! Но узнавать знакомую фразу и помнить её дословно — разные вещи. Life.ru предлагает проверить себя: сможете ли вы правильно закончить 8 цитат из любимой комедии?