Коммуналка красных флагов: Что не так с парами в «Покровских воротах» и кто из героев самый токсичный Оглавление Маргарита Павловна и Хоботов: развод состоялся, власть осталась Маргарита Павловна и Савва: почему послушный муж не обязательно жертва Велюров и Светлана: когда чужое внимание становится мерилом собственной ценности Хоботов и Людочка: новая любовь или более мягкая опека? Костик и его поклонницы: обаятельный герой с очень современным способом расставаться Вы смеялись над ними и цитировали их годами. Но готовы ли узнать, что скрывается за романтикой «Покровских ворот»? Психолог разобрал героев — и после его выводов смотреть комедию как прежде будет непросто. Life.ru рассказывает, какие пары вызывают больше всего вопросов. «Покровские ворота» без розовых очков: психолог объяснил, что не так с любовью в фильме и раскрыл самые токсичные пары комедии. Обложка © кадр из фильма «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин

Маргарита Павловна лучше всех знает, как надо жить. Хоботов мечтает вырваться из-под её надзора, Велюров ищет подтверждение своей привлекательности, а Костик успевает очаровывать женщин и устраивать чужое счастье. В комедии эти истории смешат и трогают за душу. Но представьте, что о таком поведении вам рассказывает подруга: бывший муж вмешивается в каждое свидание, поклонник ревнует без всяких договорённостей, а человек, с которым вы встречались, внезапно придумывает срочный отъезд.

14 октября исполняется 92 года со дня рождения Михаила Козакова, режиссёра «Покровских ворот». Life.ru вместе со Станиславом Самбурским, клиническим психологом «Клиники доктора Аникиной» и автором подкаста «Только спать», разбирает отношения героев любимой комедии. Где забота превращается в контроль и почему даже новая любовь не всегда освобождает от старых привычек?

Маргарита Павловна и Хоботов: развод состоялся, власть осталась

Маргарита Павловна и Хоботов в «Покровских воротах»: почему после развода бывшая жена решила контролировать его новую жизнь. Фото © кадр из фильма «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин

Маргарита Павловна готовится к новой семейной жизни с Саввой Игнатьевичем, но бывшему мужу такой же свободы не предоставляет. Она вмешивается в его встречи с Людочкой, сомневается в его способности жить самостоятельно и берётся оценивать даже его чувства. Получается странный развод: супружество закончилось, а право распоряжаться жизнью Хоботова Маргарита за собой оставила.

Забота заканчивается там, где у второго человека отнимают право решать, что ему чувствовать и как ему жить. Станислав Самбурский Клинический психолог

Как поясняет психолог, особенно болезненно здесь обесценивание. Хоботову постоянно дают понять, что без присмотра он обязательно сделает что-нибудь неправильно. Даже сопротивление этой опеке становится аргументом в пользу её необходимости. Взрослый человек возражает, а окружающие видят капризного ребёнка.

«Маргарита Павловна закрепляет и в глазах Хоботова, и в глазах Саввы, соседей и знакомых одну версию: Лев — человек несамостоятельный. И дальше любое его поведение можно интерпретировать через эту роль. Согласился — значит, понимает, что без неё не справится. Протестует — значит, опять ведёт себя как ребёнок. Из такой конструкции очень трудно выбраться», — поясняет психолог.

Однако Самбурский предлагает присмотреться и к самому Хоботову. По его мнению, тот привык не только страдать от чужой власти, но и пользоваться возможностью оставлять ответственность бывшей жене. Пока Маргарита Павловна принимает решения, Лев может сколько угодно ими возмущаться, но ему не приходится полностью отвечать за последствия собственных. «Чем сильнее она давит, тем сильнее он отступает. А каждое отступление Льва становится для неё новым доказательством: ну вот видите, оставить даже одного нельзя», — отмечает эксперт. Впрочем, бывший партнёр может незримо присутствовать в новой паре даже тогда, когда давно живёт отдельно. Как это распознать, Life.ru объясняет в материале о пяти признаках того, что человек всё ещё не отпустил прошлые отношения. А теперь рассмотрим вторую пару.

Маргарита Павловна и Савва: почему послушный муж не обязательно жертва

Савва Игнатьевич и Маргарита: что получает новый муж от союза с властной героиней «Покровских ворот». Фото © кадр из фильма «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин

Савва Игнатьевич охотно выполняет поручения Маргариты и включается в её заботу о бывшем супруге. Он готов привести Хоботова с катка, поддерживает идею его переезда в новую квартиру и убеждает слушаться Маргариту Павловну. Со стороны легко решить, что перед нами ещё один мужчина, которого подчинила властная женщина. Но психолог смотрит на этот союз иначе. В отличие от Хоботова, Савва не тратит силы на бесконечные протесты. Он принимает установленный порядок и, по мнению Самбурского, получает от него вполне ощутимые преимущества.

Причём во всём фильме он, пожалуй, самый счастливый человек. Достаточно умный, чтобы заинтересовать Маргариту Павловну и удержаться рядом с ней, но достаточно простой, чтобы не слишком мучиться от её манипуляций. Станислав Самбурский Клинический психолог

Савва предлагает то, что Маргарита ценит: хозяйственность, исполнительность и готовность соглашаться. Взамен получает близость и устроенный быт. В этой интерпретации уступчивость — удобный для него способ строить отношения, а не доказательство беспомощности. Поэтому сам по себе союз, в котором одному нравится руководить, а другому — соглашаться, вполне может мирно сосуществовать. Сохранить близость с бывшим супругом после появления новой семьи — история знакомая и за пределами кино. Например, Екатерина Градова продолжала общаться с Андреем Мироновым и позднее сожалела об их расставании. Life.ru рассказывал, почему актриса решилась на развод и что осталось между ними после него. Так, а что там с третьей парой?

Велюров и Светлана: когда чужое внимание становится мерилом собственной ценности

Велюров и Светлана в «Покровских воротах»: что психолог видит за ревностью и настойчивым ухаживанием. Фото © кадр из фильма «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Аркадий Велюров тяжело переживает отсутствие Светланы, ревнует её к Костику и связывает свои надежды с тем, какое впечатление произвёл на девушку его концерт. Он шлёт телеграммы, ищет подтверждения взаимности и болезненно сравнивает себя с молодым соседом. В комедии это выглядит как мучительная влюблённость немолодого артиста. Психолог Самбурский видит за ней ещё и страх утратить привлекательность: Велюрову важно убедиться, что он по-прежнему способен нравиться и вызывать восхищение.

Поэтому Светлана для Велюрова не столько любимая женщина, сколько лакмусовая бумажка собственной привлекательности. Через неё он судорожно проверяет: я ещё могу заинтересовать молодую женщину или уже всё? И использует все свои ресурсы: статус, артистизм, концерт, телеграммы. Станислав Самбурский Клинический психолог

При таком взгляде на отношения любое проявление внимания приобретает слишком большой вес. Девушка пришла на концерт — значит, можно надеяться. Провела время с другим — значит, под угрозой уже не просто роман, а представление мужчины о самом себе. Психолог отдельно подчёркивает, что не считает Светлану причиной пьянства Велюрова. Алкоголь в его интерпретации связан с тем, как артист переживает изменения собственной жизни.

«Велюров пьёт не из-за Светланы, а потому что не знает, что делать с собой после собственной славы. Можно признать, что лучший сезон закончился, и придумать себе новую жизнь», — говорит Самбурский. Это прочтение внутреннего конфликта героя, а не установленная фильмом биография его карьерного заката. И романтические надежды Велюрова не остаются совсем без ответа, так как по сюжету Светлана в итоге проявляет к нему взаимность. Но благополучный поворот не отменяет вопроса, который вызывает его поведение: сколько ответственности за самооценку одного человека можно возложить на другого? О том, как слава, ревность и борьба за признание переплетаются с любовью, можно прочитать и в другой истории, которую Life.ru разобрал вместе со Станиславом Самбурским: почему брак Фрэнсиса Скотта и Зельды Фицджеральд оказался драматичнее «Великого Гэтсби». Так, а что следующие герои?

Хоботов и Людочка: новая любовь или более мягкая опека?

Хоботов и Людочка в «Покровских воротах»: почему эксперт видит риск повторения прежней схемы опеки в новых отношениях героя. Фото © кадр из фильма «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин

После Маргариты Павловны Людочка кажется Хоботову настоящим спасением. Она заботится о нём, помогает после падения на катке и не встречает каждое его желание возражениями. Рядом с ней наконец можно почувствовать себя любимым. Но психолог предлагает не спешить с выводом, что теперь Хоботов обязательно станет самостоятельным. Он видит риск повторения прежней модели в более комфортной форме.

«С Людочкой у Хоботова появляется шанс на новую жизнь, но есть риск, что это будет всего лишь смена формы опеки. Маргарита Павловна была комендантом, Людочка вполне может стать очень заботливой сиделкой», — считает Станислав Самбурский. Людочка мягче Маргариты, но это не делает её слабым человеком. Психолог обращает внимание на то, что в работе медсестра действует уверенно и умеет организовать происходящее. Для Хоботова же сочетание нежности и способности всё устроить может оказаться особенно привлекательным.

Она не давит, не отчитывает, не объясняет ему каждые пять минут, какой он беспомощный. Она погладит по голове, подлечит, пожалеет — то есть даст ровно ту же опеку, да ещё не заставит ходить строевым шагом. Станислав Самбурский Клинический психолог

Пока это возможный сценарий, а не показанное продолжение их жизни. Забота Людочки сама по себе не делает отношения нездоровыми. Вопрос в том, сможет ли Хоботов принимать решения и защищать свой выбор, когда рядом не окажется человека, готового всё решить за него. Иначе освобождение от бывшей жены рискует закончиться поиском нового опекуна. Нежность проявляется и в том, как люди обращаются друг к другу. Причём любовный словарь вовсе не ограничивается привычными «кисой» и «малышкой»: Life.ru собрал старинные казачьи обращения к любимой женщине, которые хочется вернуть в современные отношения.

Костик и его поклонницы: обаятельный герой с очень современным способом расставаться

Костик в «Покровских воротах»: почему психолог сравнивает расставания героя с современным гостингом? Фото © кадр из фильма «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин

Костик помогает Хоботову, поддерживает Велюрова и легко располагает к себе людей. Но в собственной романтической жизни его обаяние соседствует с удобной ложью. После знакомства с Ритой он сворачивает прежние связи. Одной женщине рассказывает о командировке в Армению, другой — о поездке искать могилу Тамерлана. Прямого разговора о том, что отношения закончились, не происходит. Вместо него женщины получают объяснение, которое позволяет Костику уйти без неприятного выяснения чувств. «Когда я смотрю на Костика, я вообще не вижу человека из другой эпохи. Пожалуй, из всех героев фильма именно он выглядит наиболее современно», — замечает Самбурский.

Психолог сравнивает это с гостингом — исчезновением из отношений без объяснений, — но сразу оговаривает важное отличие: Костик всё-таки звонит. Он не обрывает контакт молча, а подменяет настоящий мотив выдуманной причиной. Фактически он передает, что не хочет больше встречаться, но объяснять почему тоже не хочет. При этом Станислав Самбурский не считает поведение героя просто эмоциональной незрелостью. В его оценке здесь скорее проявляется потребительское отношение к связям: Костик уже принял решение и выбирает наиболее удобный для себя способ его осуществить.

Он просто выбирает самый удобный для себя способ избавиться от отношений, которые ему больше не нужны. И вот в этом герой вообще не устарел. Таких Костиков сейчас через одного. Станислав Самбурский Клинический психолог

Помощь соседям не отменяет нечестности с поклонницами. Именно поэтому этот герой так узнаваем: человек может быть добрым, весёлым и отзывчивым, а в момент расставания оставлять другого с ложными надеждами. Обаяние в начале знакомства вообще мало говорит о готовности человека к близости. Почему за красивыми ухаживаниями иногда обнаруживается холодность и что заставляет снова оставаться в таких отношениях, Life.ru объясняет в разборе трёх привычек, которые удерживают рядом с эмоционально недоступными партнёрами.

«Покровские ворота» по-прежнему хочется пересматривать ради актёров, московской атмосферы и смешных реплик. Но после такого разбора некоторые сцены вызывают уже другие вопросы. Заботится ли человек о близком или решает за него? Ищет взаимности или подтверждения собственной ценности? Выбирает новую жизнь или только более удобную старую роль? А кого из героев вы теперь увидели иначе? А если хочется посмотреть на верность и долгую любовь через нумерологию, загляните в материал Life.ru о том, каким датам рождения приписывают способность строить самые крепкие отношения. Возможно, среди них найдётся и ваша.

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