Любовь, ревность и безумие: почему брак Фицджеральдов оказался драматичнее «Великого Гэтсби» Оглавление Одной любви ей было мало Как в у Гэтсби: спектакли для Нью-Йорка «Плагиат начинается дома»: как любовь превратилась в борьбу за авторство Что может быть сильнее, чем ревность к другому? Диагноз — «безумная жена» Так любили ли они друг друга? Фрэнсис Скотт Фицджеральд подарил миру роман «Великий Гэтсби», но его собственная семейная жизнь оказалась драматичнее любой истории о любви. Life.ru вспоминает, как союз писателя и Зельды Фицджеральд стал главным романом эпохи джаза без счастливого финала. История любви Фицджеральдов: почему двум звёздам оказалось слишком тесно в одном браке? Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / AP, The Granger Collection, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

24 сентября исполнится 130 лет со дня рождения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Он написал одну из самых известных историй о человеке, который попытался вернуть прошлое и погиб под его обломками. Однако задолго до того, как читатели узнали имя Джея Гэтсби, сам Фрэнсис Скотт Фицджеральд встретил женщину, ради которой ему тоже пришлось доказывать, что он достоин красивой жизни. Life.ru вместе с клиническим психологом попытался разобраться, как любовь двух молодых бунтарей пережила славу, взаимную ревность, психиатрические клиники и годы разлуки, но так и не получила счастливого финала.

Одной любви ей было мало

Фрэнсис Скотт и Зельда Фицджеральд: как началась главная любовная драма эпохи джаза? Фото © Wikipedia / Nickolas Muray, © Wikipedia / Alfred Cheney Johnston.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Зельда Сейр познакомились летом 1918 года на танцах в загородном клубе в Монтгомери, штат Алабама. Юноше был 21 год, он служил младшим лейтенантом неподалёку и ещё только обещал стать великим писателем. Ей недавно исполнилось 18. Дочь судьи Верховного суда Алабамы считалась одной из самых заметных девушек города: занималась балетом, нарушала светские правила, купалась в телесном купальнике, который издалека выглядел как отсутствие одежды, и не испытывала недостатка в поклонниках.

Скотт влюбился сразу, однако одной любви Зельде было мало. Она сомневалась, что начинающий литератор сумеет обеспечить ей ту жизнь, от которой она не хотела отказываться. Их помолвка сорвалась, и Фицджеральд вернулся в родительский дом в Сент-Поле, где доработал рукопись будущего произведения. В марте 1920 года роман «По эту сторону рая» вышел и сделал 23-летнего автора знаменитым. Спустя неделю, 3 апреля, Скотт и Зельда поженились в нью-йоркском соборе Святого Патрика.

Как в у Гэтсби: спектакли для Нью-Йорка

Фицджеральды в Нью-Йорке: почему их вечеринки и скандальные выходки обсуждала вся Америка. Фото © ТАСС / Zuma / Mondadori Portfolio

После свадьбы Фицджеральды стали не просто знаменитой парой, а живой рекламой новой эпохи. Молодые, красивые и вызывающе беспечные, они купались в фонтане, кружились во вращающихся дверях отелей, танцевали на столах и появлялись на вечеринках так, будто следующий день никогда не наступит. Из гостиниц их просили выехать за шумное поведение, а газеты охотно превращали очередную выходку супругов в новость.

Клинический психолог Станислав Самбурский обращает внимание на то, что Фицджеральды одними из первых превратили собственный брак в непрерывное публичное представление. Их пьянки, танцы до утра, прыжки в фонтаны и другие эксцентричные выходки становились поводами к обсуждению почти так же регулярно, как новые произведения Скотта. Сегодня подобная семейная хроника круглосуточно появлялась бы в социальных сетях, а тогда публике приходилось ждать свежих газет.

Я бы не утверждал, что они изобрели звёздный пиар, но фактически поставили собственную семейную жизнь на поток информационных поводов. Публике всегда интереснее следить не только за творчеством звезды, но и за тем, что происходит у неё дома. Станислав Самбурский Клинический психолог

Их жизнь выглядела как бесконечный праздник, который требовал денег. Скотт много писал для журналов, иногда откладывая большие романы ради рассказов, которые быстрее оплачивались. Семья тратила почти всё, что он зарабатывал, и снова оказывалась в долгах. За внешней лёгкостью скрывался изматывающий круг, состоящий из работы, гонораров, затем снова из новых счетов и работы. А в 1921 году у пары родилась единственная дочь Фрэнсис, которую в семье называли Скотти. Фраза Зельды после родов о том, что девочке лучше вырасти «красивой маленькой дурочкой», почти дословно перешла к Дейзи Бьюкенен в «Великом Гэтсби». Это был далеко не единственный случай, когда личный голос жены становился частью прозы Фицджеральда.

«Плагиат начинается дома»: как любовь превратилась в борьбу за авторство

Муза или настоящий автор: как письма и дневники Зельды попадали в произведения Фицджеральда? Фото © ТАСС / The Granger Collection

Когда в 1922 году вышел роман «Прекрасные и проклятые», Зельда написала на него ироничную рецензию и заметила, что узнала на одной из страниц фрагмент своего куда-то исчезнувшего дневника. Тогда же прозвучала её знаменитая шутка о том, что плагиат, видимо, начинается дома. Поначалу эта игра могла казаться продолжением их близости. Два человека говорят на одном языке и превращают собственную жизнь в литературу. Однако постепенно Зельде стало тесно в роли яркой жены великого автора.

Она писала статьи и рассказы, рисовала, вернулась к балету и мечтала о профессиональной сцене. Некоторые её тексты журналы публиковали с двойной фамилией или добавляли имя знаменитого мужа, потому что так материал стоил дороже. В итоге даже там, где Зельда выступала автором, публика продолжала видеть прежде всего миссис Фицджеральд. Творчество, которое могло объединять супругов, стало поводом для ревности. Каждый считал общую биографию своей территорией. Скотт был уверен, что именно он способен придать их опыту литературную форму. Зельда всё сильнее боролась за право рассказать ту же историю собственным голосом.

Пока второй человек поддерживает твою карьеру, всё прекрасно. Но как только он сам начинает претендовать на внимание, деньги, статус и профессиональное признание, партнёр из группы поддержки неожиданно превращается в конкурента. «Ты моя муза» звучит красиво, пока муза сама не открывает ноутбук и не начинает писать код лучше тебя. Станислав Самбурский Клинический психолог

Станислав Самбурский предлагает смотреть на этот конфликт не только как на ссору двух авторов, но и как на столкновение с семейными правилами своего времени. По словам психолога, в США 1920-х годов работу имели лишь около 9% замужних женщин. От жены ожидали, что она будет обеспечивать быт и поддерживать карьеру мужа, а не строить собственную профессиональную идентичность. Зельда сначала идеально вписывалась в образ музы знаменитого писателя, но затем захотела быть не частью чужой биографии, а самостоятельной танцовщицей, художницей и писательницей.

Что может быть сильнее, чем ревность к другому?

Творческая ревность Фицджеральдов: как жена писателя превратилась из музы в его конкурентку? Фото © ТАСС / The Granger Collection

В середине 1920-х супруги жили во Франции, вращались среди художников и писателей «потерянного поколения» и всё чаще ссорились. Зельде приписывали роман с французским лётчиком Эдуаром Жозаном, однако позднее сам Жозан отрицал, что отношения зашли так далеко, как гласила легенда. Тем не менее эта история болезненно ударила по браку, в котором и без того накопились недоверие и обиды.

Скотт тяжело пил и мог быть жесток в суждениях. Зельда отвечала вспышками ревности и демонстративными поступками. Однажды во время ужина, заметив увлечение мужа танцовщицей Айседорой Дункан, она бросилась с лестницы. По словам самой Зельды, так она пыталась вернуть его внимание. Подобные сцены со временем стали частью мифа о двух гениях, которые якобы были слишком яркими для обычной семейной жизни. Но за эффектной легендой скрывались зависимость, унижение и люди, всё хуже способные помочь друг другу.

«Плагиат начинается дома»: почему Зельда обвинила знаменитого мужа в присвоении её текстов? Фото © ТАСС / Zuma / Keystone Pictures USA

Но самым серьёзным соперником в их браке оказался не возможный любовник и не очередная поклонница, а творчество. В 27 лет Зельда с мучительной одержимостью занялась балетом, тренировалась по многу часов, пыталась наверстать упущенное и приобрести опыт, который профессиональные танцовщицы накапливали с детства. Когда ей предложили место в труппе в Неаполе, она отказалась. Вскоре её состояние резко ухудшилось. «У Фицджеральдов была и вполне обычная любовная ревность. Однако со временем рядом с сексуальной ревностью выросла более сложная конкуренция: два творческих человека боролись за признание, право на собственную версию семейной истории и место под одним прожектором», — разъясняет клинический психолог.

Диагноз — «безумная жена»

Кто свёл Зельду с ума: почему нельзя обвинять в болезни женщины только Скотта Фицджеральда? Фото © ТАСС / The Granger Collection

В 1930 году Зельда пережила первый тяжёлый психический кризис и оказалась в клинике. Врачи того времени диагностировали у неё шизофрению. В последующие годы она неоднократно проходила лечение в психиатрических больницах США и Европы. Современные исследователи спорят и о точности первоначального диагноза, и о применявшихся методах, однако поставить Зельде другой диагноз спустя почти век невозможно. Поэтому сводить всю её биографию к удобной формуле «безумная жена писателя» было бы так же неверно, как игнорировать тяжесть её состояния.

Болезнь не уничтожила потребность Зельды создавать что-то своё. В 1932 году, находясь в клинике, она за несколько недель написала полуавтобиографический роман «Спаси меня, вальс». Рукопись ушла издателю Скотта раньше, чем муж успел её прочитать. Фицджеральд пришёл в ярость, поскольку он много лет работал над романом «Ночь нежна» и собирался использовать те же события — их европейскую жизнь, разрушение брака и лечение Зельды.

Алкоголь, ревность и конкуренция: что на самом деле разрушило брак четы Фицджеральд? Фото © Wikipedia / Scribner.

Она писала о собственном опыте, но этот же опыт уже считал своим материалом Скотт. После конфликта Зельда переработала рукопись и убрала некоторые пересечения. Её роман вышел, но не принёс ни признания, ни денег. «Ночь нежна» Фицджеральда опубликовали в 1934 году. Так одна разрушавшаяся семья оставила две версии своей катастрофы, причём голос мужа оказался громче.

Однако клинический психолог призывает осторожнее относиться к красивой легенде о великом писателе, который якобы «свёл жену с ума». «Скотт тяжело пил, в браке было много конфликтов, у Зельды с 1930 года начались серьёзные психические проблемы и длительное лечение, при этом поставленный ей тогда диагноз позднее тоже оспаривали. Свести всё к одному виноватому было бы слишком удобно», — рассказывает он. Биография известного человека спустя десятилетия сама начинает напоминать художественное произведение, в котором читателям хочется найти одного виновника. Но в случае Фицджеральдов любовь, творческая конкуренция, алкоголь, болезнь и давление публичности переплелись слишком тесно, чтобы объяснить трагедию одной причиной.

Так любили ли они друг друга?

Иногда мы влюбляемся ровно в то качество, которое через несколько лет начинает раздражать больше всего. В независимость — потом бесит, что с вами не советуются. В амбиции — получили дома конкурента. В спонтанность — потом называете её безответственностью. Станислав Самбурский Клинический психолог

С 1934 года супруги фактически жили отдельно, хотя официально не развелись. Зельда оставалась в клиниках или у матери, продолжала рисовать и пыталась работать над вторым романом. Скотт уехал в Голливуд, писал сценарии, боролся с алкоголизмом и начал отношения с журналисткой Шейлой Грэм. При этом переписка с женой не прекратилась. Их письма были то нежными, то обвиняющими, но равнодушия в них почти не было.

Шейла Грэм и Скотт Фицджеральд: кем была последняя возлюбленная автора «Великого Гэтсби»? Фото © ТАСС / AP, The Granger Collection

Последний совместный отпуск супруги провели в 1939 году. 21 декабря 1940-го Фицджеральд умер от сердечного приступа в Голливуде в возрасте 44 лет. Зельда пережила его на восемь лет. В марте 1948 года она погибла при пожаре в Хайлендской психиатрической больнице в Северной Каролине. Скотт и Зельда похоронены под одной плитой, на которой выбиты последние строки «Великого Гэтсби» о лодках, несущихся против течения и неотвратимо относимых обратно в прошлое. Для пары, всю жизнь пытавшейся переписать собственную историю, трудно придумать более точную эпитафию.

Так любили ли они друг друга? Станислав Самбурский не считает бесконечные скандалы доказательством того, что чувства испарились. По опыту семейного психолога, спор иногда остаётся попыткой достучаться до партнёра, тогда как полная тишина может означать, что человек уже мысленно вышел из отношений. У Скотта и Зельды до конца сохранялось слишком много общего: любовь к свободе, вниманию, творчеству, красивой жизни и сильным впечатлениям. Но именно качества, которые когда-то притянули их друг к другу, со временем стали источником боли.

Фицджеральды так и не выяснили, кто из них был главным героем, а кто автором их семейного романа. По мнению эксперта, их погубила не «слишком сильная любовь», а неспособность выдержать чужой успех, ревность, слом привычных ролей, болезнь и зависимость. «Влюбиться в звезду легко. Гораздо сложнее каждый вечер возвращаться домой и помнить, что звёзд там две», — заключил психолог. Кстати, недавно Life.ru рассказал о другом американском писателе, чья жена тоже изменила литературную историю: именно Табита Кинг спасла выброшенную рукопись «Кэрри» и убедила Стивена Кинга закончить роман.

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