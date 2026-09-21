Стивену Кингу 79 лет: биография, лучшие книги и новинки 2026 года

21 сентября 2026 года Стивену Кингу исполнилось 79 лет. Американский писатель, которого уже несколько десятилетий называют королём ужасов, продолжает выпускать новые произведения, а его старые романы получают новые экранизации. Причём нынешний год для поклонников Кинга получился особенно насыщенным: роману «Оно» исполнилось 40 лет, уже 6 октября должна выйти новая книга писателя, а на следующий день состоится премьера очередной экранизации «Кэрри». Рассказываем, как Стивен Кинг стал одним из самых известных писателей мира, какие его книги стоит прочитать и что нового выходит в 2026 году.

Сколько лет Стивену Кингу в 2026 году

Стивен Эдвин Кинг родился 21 сентября 1947 года в Портленде, штат Мэн. Поэтому 21 сентября 2026 года писателю исполнилось 79 лет. Дату рождения подтверждает официальный сайт автора.

Кинг остаётся действующим писателем. Его библиография давно вышла далеко за пределы классического хоррора: среди произведений автора есть триллеры, фантастика, фэнтези, криминальные романы, драмы и нон-фикшен. Издатели сейчас называют его автором более чем 60 книг.

Стивен Кинг: краткая биография

Детство будущего писателя прошло в штате Мэн, который позднее превратился почти в отдельного героя его книг. Вымышленные города Дерри и Касл-Рок, маленькие американские городки с уютными домами и очень неуютными тайнами — этот мир во многом вырос из мест, которые Кинг знал с юности.

Первый профессиональный рассказ он продал ещё в 1967 году. После университета Кинг преподавал английский язык в школе Hampden Academy и продолжал писать вечерами и в выходные. Перелом произошёл в начале 1970-х, когда издательство Doubleday приняло его роман «Кэрри». Книга вышла в апреле 1974 года, после чего Кинг смог оставить преподавание и полностью заняться литературой.

История «Кэрри» сама стала частью писательской легенды. Кинг сомневался в рукописи и однажды выбросил первые страницы, но его жена Табита прочитала их и убедила мужа продолжить работу. Так роман о затравленной школьнице с телекинетическими способностями превратился в книгу, с которой началась большая карьера Стивена Кинга.

Подробнее об этой истории — в материале о Табите Кинг и рукописи «Кэрри».

Почему Стивена Кинга называют королём ужасов

У Кинга действительно есть убийственные клоуны, ожившие мертвецы, гостиницы с привидениями, вампиры и другие сверхъестественные существа. Но секрет его популярности не только в монстрах.

Кинг строит большинство историй вокруг обычных людей, семьи, дружбы, взросления, зависимости, одиночества и страха потерять привычную жизнь. Поэтому «Сияние» можно читать не только как историю о гостинице с призраками, «Оно» — не только как роман о чудовище из канализации, а «Мизери» — не просто как триллер о безумной поклоннице.

Со временем Кинг стал настолько тесно связан с жанром, что прозвище «король ужасов» превратилось практически во второе имя писателя. При этом его библиография показывает, насколько условен этот ярлык: «Зелёная миля», «Рита Хейворт и спасение из Шоушенка», «11/22/63» и многие другие произведения далеко выходят за рамки чистого хоррора.

Какие книги Стивена Кинга стоит прочитать

Роман «11/22/63» — одна из самых известных книг Стивена Кинга за пределами классического хоррора. Фото © ТАСС / Сергей Булкин/NEWS.ru

Начинать знакомство с Кингом можно очень по-разному.

«Кэрри» — самый логичный вариант для тех, кому хочется увидеть, с чего началась его большая писательская карьера. Небольшой по сравнению с поздними романами текст соединяет школьную травлю, семейную драму и сверхъестественный ужас.

«Сияние» — одна из ключевых книг Кинга. Писатель превращает изолированный отель «Оверлук» в пространство, где сверхъестественный ужас постепенно смешивается с разрушением семьи.

«Оно» — огромный роман о детстве, страхе и памяти. Семеро друзей сталкиваются с сущностью, которая принимает форму самых страшных кошмаров своих жертв. В 2026 году книге исполнилось 40 лет, и к юбилею романа вышли специальные издания.

«Мизери» подойдёт тем, кто предпочитает психологический триллер почти без масштабной мистики. Писатель Пол Шелдон после аварии оказывается в доме своей поклонницы Энни Уилкс — и быстро понимает, что спасение превратилось в плен.

«Кладбище домашних животных» — одна из самых мрачных книг автора, построенная вокруг попытки человека победить смерть и цены, которую приходится за это платить.

«Противостояние» — масштабный постапокалиптический роман о мире после смертельной эпидемии и противостоянии двух лагерей выживших.

«11/22/63» соединяет фантастику, исторический роман и историю любви. Главный герой получает возможность попасть в прошлое и пытается предотвратить убийство Джона Кеннеди.

А тем, кому нужен целый литературный мир на несколько книг, стоит обратить внимание на цикл «Тёмная Башня». В нём Кинг смешал фэнтези, вестерн, фантастику и хоррор, одновременно связав множество собственных произведений в одну большую вселенную.

Кто такой Ричард Бахман и зачем Стивен Кинг писал под псевдонимом

Часть книг Кинга первоначально появилась под именем Ричард Бахман.

Сам писатель объяснял, что в начале его карьеры издательский рынок исходил из представления: один автор не должен выпускать слишком много книг за год. Псевдоним позволял публиковать произведения чаще и одновременно проверить, смогут ли книги добиться успеха без знаменитого имени на обложке.

Так под именем Бахмана вышли, в частности, «Долгая прогулка», «Дорожные работы» и «Бегущий человек». Позднее настоящую личность Ричарда Бахмана раскрыли.

Авария 1999 года и возвращение Стивена Кинга к книгам

После аварии 1999 года Стивен Кинг прошёл долгое восстановление, но вернулся к писательской работе уже спустя несколько месяцев. Фото © Getty Images / Mario Magnani

В июне 1999 года Кинга сбил микроавтобус во время прогулки. Писатель получил тяжёлые травмы, а восстановление оказалось долгим.

После аварии появились сообщения, что он может перестать писать. Сам Кинг позднее объяснял, что возвращение к работе действительно оказалось чрезвычайно тяжёлым, однако уже спустя несколько месяцев он вновь писал. В тот период он закончил книгу «Как писать книги», работал над новыми произведениями и обсуждал с Питером Страубом продолжение «Талисмана».

Самые известные фильмы по книгам Стивена Кинга

Количество экранизаций произведений Кинга давно исчисляется десятками. Причём некоторые из самых известных фильмов заметно отличаются друг от друга по жанру.

«Сияние» Стэнли Кубрика стало одной из самых узнаваемых картин в истории хоррора. «Мизери» Роба Райнера превратила противостояние писателя и его поклонницы в камерный психологический триллер. «Оно» познакомило новое поколение зрителей с Пеннивайзом, а «Зелёная миля» Фрэнка Дарабонта показала, что экранизация Кинга вообще не обязана быть классическим ужастиком.

Ещё один знаменитый пример — «Побег из Шоушенка», снятый по повести «Рита Хейворт и спасение из Шоушенка».

А вселенная Кинга продолжает расширяться. В 2025 году вышел сериал-приквел «Оно: Добро пожаловать в Дерри», действие которого вновь вернуло зрителей в самый знаменитый вымышленный город писателя.

Что нового у Стивена Кинга в 2026 году

79-й день рождения Кинг встречает вовсе не как автор, живущий только за счёт старых хитов.

Одно из главных событий года — выход романа Other Worlds Than These. Публикация назначена на 6 октября 2026 года. Книга завершает историю Джека Сойера, начатую Кингом вместе с писателем Питером Страубом в романах «Талисман» и «Чёрный дом», и одновременно связана с мифологией «Тёмной Башни». Страуб умер в 2022 году; официальный сайт Кинга рассказывал, что при работе над финалом использовались идеи, оставшиеся после его соавтора.

Практически следом произойдёт ещё одна большая премьера. 7 октября 2026 года Prime Video выпускает новую сериальную «Кэрри». Проект Майка Флэнагана состоит из восьми эпизодов, а сам Стивен Кинг указан среди исполнительных продюсеров. Главную роль получила Саммер Хауэлл.

Наконец, в 2026 году исполнилось ровно 40 лет роману «Оно». Американские и британские издатели выпустили специальные юбилейные версии книги, а официальный сайт Кинга посвятил круглой дате отдельную кампанию.

Получается довольно символично: спустя 52 года после публикации «Кэрри» Кинг выпускает новую книгу, его первый роман снова экранизируют, а «Оно» отмечает 40-летний юбилей.

Стивен Кинг сейчас

В 2026 году Стивену Кингу исполнилось 79 лет. Писатель продолжает выпускать новые произведения и участвовать в проектах по своим книгам. Фото © ТАСС / Chris Pizzello

В 79 лет Кинг продолжает писать и участвовать в проектах по мотивам своих произведений. Только за последние годы его истории снова появлялись на большом и малом экране, а официальный сайт писателя регулярно сообщает о новых текстах и изданиях.

Интересные факты о Стивене Кинге

Полное имя писателя — Стивен Эдвин Кинг. Первую профессиональную продажу рассказа он совершил ещё в 1967 году. До большого успеха он преподавал английский язык, а главным литературным прорывом стала «Кэрри», опубликованная в 1974-м.

Кинг получил Медаль Национального книжного фонда США за выдающийся вклад в американскую литературу в 2003 году, а также Национальную медаль искусств США за 2014 год.

Его жена Табита Кинг тоже писательница. Именно с ней связана знаменитая история спасённой из мусорной корзины рукописи «Кэрри».

И хотя имя Стивена Кинга чаще всего связывают со страхом, некоторые из наиболее любимых зрителями экранизаций его текстов — «Побег из Шоушенка» и «Зелёная миля» — совсем не похожи на традиционные фильмы ужасов.

Когда день рождения Стивена Кинга

Стивен Кинг родился 21 сентября 1947 года, поэтому день рождения писателя ежегодно приходится на 21 сентября. В 2026 году ему исполнилось 79 лет, а 80-летний юбилей автор отметит 21 сентября 2027 года.