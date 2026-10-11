Что стало со звёздами «Беверли-Хиллз, 90210»: как живут Брэндон, Келли, Донна и другие

4 октября 1990 года канал Fox показал первую серию «Беверли-Хиллз, 90210». Сериал продержался в эфире десять сезонов и сделал молодых актёров звёздами по всему миру, а в России его знают по эфиру СТС. С премьеры прошло 36 лет. Двоих актёров, сыгравших главных героев, уже нет: Люк Перри умер в 2019 году, Шеннен Доэрти не стало летом 2024-го. У остальных судьба сложилась очень по-разному. В их историях есть громкие разводы, суды, реалити-шоу и даже профессия семейного психотерапевта.

Кто-то не уходит с экрана до сих пор. Джейсон Пристли в октябре 2026 года снова сыграл сыщика Мэтта Шейда, Тиффани Тиссен вышла на экран в новом сериале канала Freeform, а Иан Зиринг ведёт свежее телешоу на американском канале. Кто-то сменил сферу и возглавил международную федерацию актёров. Мы собрали, что стало с актёрами «Беверли-Хиллз, 90210» к осени 2026 года: кто развёлся, кто помолвлен, кто пишет книги и кто до сих пор ведёт подкасты о сериале своей юности.

«Беверли-Хиллз, 90210»: коротко о сериале

«Беверли-Хиллз, 90210»: история сериала 1990 года. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др.

Сериал придумал сценарист Даррен Стар, а исполнительным продюсером стал Аарон Спеллинг, отец Тори Спеллинг. Сюжет начинается с переезда семьи Уолш из Миннесоты в Калифорнию. Близнецы Брэндон и Бренда идут в новую школу, заводят друзей и влюбляются, а зрители следят за компанией от школьных лет до колледжа и взрослой жизни. Название часто пишут и без знаков препинания: Беверли Хиллз 90210. Цифры в нём обозначают почтовый индекс района, а вовсе не номер школы.

Fox показывал сериал с 1990 по 2000 год: 10 сезонов и 293 серии, финал вышел 17 мая 2000-го. Все десять сезонов прошли четверо из молодёжной компании: Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Брайан Остин Грин и Иан Зиринг. Школьников при этом играли в основном вполне взрослые люди. Габриэль Картерис на момент премьеры было 29 лет, Иану Зирингу 26, Люку Перри 23. Самыми юными в компании оказались Тори Спеллинг и Брайан Остин Грин: на день премьеры им было всего по 17 лет.

Главные герои: что стало с актёрами сериала

Актёры сериала «Беверли-Хиллз, 90210» тогда и сейчас. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др.

Из восьми звёзд первого молодёжного состава в живых шестеро, и все они до сих пор продолжают работать. К ним мы добавили Тиффани Тиссен, которая пришла в сериал в пятом сезоне, и экранных родителей Уолш. По каждому актёру рассказываем по порядку: кого он играл, чем занимался после финала и как живёт сейчас. Все статусы мы сверили на начало октября 2026 года. Разводы, помолвки и новые проекты у этих людей меняются едва ли не быстрее, чем сюжеты в самом сериале.

Джейсон Пристли (Брэндон Уолш)

Джейсон Пристли после «Беверли-Хиллз»: роли и семья. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jason_priestley

Брэндон Уолш, правильный брат Бренды, оставался в центре сюжета до девятого сезона. Джейсон Пристли играл его с 1990 по 1998 год, а потом продолжил работу над сериалом за камерой. Сейчас он актёр, режиссёр и продюсер. В «Частных детективах» Пристли играет бывшего хоккеиста Мэтта Шейда, а 5 октября 2026 года на The CW вышло продолжение истории этого героя. В «Диких картах» у него роль Джорджа, отца главной героини. С 2005 года актёр женат на Наоми Лоуд, у пары двое детей.

Дженни Гарт (Келли Тейлор)

Дженни Гарт: книга, подкаст и брак с Дэйвом Абрамсом. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jenniegarth

Келли Тейлор Дженни Гарт сыграла во всех десяти сезонах, а позже вернулась к героине в «90210: Новом поколении». В апреле 2026 года вышла её книга о том, как начинать жизнь заново. С 2020 года Гарт вела с Тори Спеллинг подкаст 9021OMG о сериале, а после ухода подруги летом 2026-го продолжила его одна. От брака с Питером Фачинелли, который распался в 2013 году, у актрисы три дочери. С 2015 года она замужем за Дэйвом Абрамсом. Пара переживала расставание, но сохранила брак.

Тори Спеллинг (Донна Мартин)

Тори Спеллинг после развода с Дином Макдермоттом. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / torispelling

Донна Мартин, лучшая подруга Келли, прожила в сериале все десять сезонов, а в финале вышла замуж за Дэвида Силвера. Тори Спеллинг приходится дочерью продюсеру сериала Аарону Спеллингу. После финала она снималась в кино и сериалах, писала книги, а с 2007 по 2012 год вела реалити-шоу о собственной семье «Тори и Дин». Сегодня у актрисы есть собственный подкаст. В совместном с Дженни Гарт проекте 9021OMG о любимом сериале Тори Спеллинг участвовала до лета 2026 года.

С Дином Макдермоттом у Тори Спеллинг пятеро детей. Пара рассталась в июне 2023-го, в марте 2024-го актриса подала на развод и развелась в 2025 году. 2 апреля 2026 года в калифорнийской Темекуле её машина попала в аварию. Внутри были четверо детей Тори Спеллинг и трое их друзей, всех осмотрели медики. По данным ABC на 8 апреля, причину аварии ещё выясняли, арестов не было. Сама актриса рассказывает об уже завершённом разводе и о том, как вместе с бывшим мужем растит детей.

Брайан Остин Грин (Дэвид Силвер)

Брайан Остин Грин: развод с Меган Фокс и помолвка. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brianaustingreen

Дэвид Силвер был в кадре все десять сезонов и в финале женился на Донне. В 1996 году Брайан Остин Грин выпустил музыкальный альбом, потом снимался в сериалах и фильмах. Развод с Меган Фокс завершился в феврале 2022 года, у бывших супругов трое детей. Всего детей у Грина пятеро: ещё сын от Ванессы Марсил и сын Зейн от танцовщицы Шарны Берджесс. Пара объявила о помолвке в сентябре 2023 года. Свадьбы пока не было, в интервью осени 2026-го Шарну называют невестой.

Иан Зиринг (Стив Сандерс)

Иан Зиринг: «Акулий торнадо», новое шоу и иск. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ianziering

Стив Сандерс тоже прошёл все десять сезонов. В восьмом сезоне его возлюбленную Карли Рейнолдс сыграла будущая двукратная обладательница «Оскара» Хилари Суонк. После сериала Иан Зиринг стал лицом франшизы «Акулий торнадо», а 16 сентября 2026 года на The CW вышло его новое шоу. Это звёздное ралли по трассе 66 с соревнованием и благотворительной целью. От брака с Эрин Людвиг у актёра две дочери, развод завершился в 2022 году. Сейчас его спутница — дизайнер Кайла Дин.

31 декабря 2023 года на Голливудском бульваре Иан Зиринг оказался участником драки с группой людей на минибайках. По версии полиции Лос-Анджелеса, конфликт начался из-за возможного повреждения машины актёра, автомобиль пострадал. Сам Зиринг и его дочь серьёзных травм не получили, в мае 2024-го полиция задержала двух подозреваемых. В декабре 2025 года один из участников стычки подал на актёра гражданский иск и утверждает, что агрессором был Зиринг. Решения суда по этому иску пока нет.

Габриэль Картерис (Андреа Цукерман)

Габриэль Картерис: от Андреа Цукерман до профсоюза актёров. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gabriellecarteris

Андреа Цукерман, редактор школьной газеты, была в основном составе первые пять сезонов, потом появлялась в гостевых эпизодах. Сама Габриэль Картерис вспоминала, что в 29 лет играла 16-летнюю. После сериала она вела ток-шоу и озвучивала персонажей, но главным делом стала работа в профсоюзе. С 2016 по 2021 год Картерис возглавляла американский союз актёров SAG-AFTRA. В мае 2021-го её избрали президентом Международной федерации актёров, в ноябре 2025-го переизбрали.

Тиффани Тиссен (Валери Мэлоун)

Тиффани Тиссен: Валери Мэлоун, кулинария и новые роли. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tiffanithiessen

До «Беверли-Хиллз» Тиффани Тиссен знали по роли Келли Каповски в «Спасённых звонком». Валери Мэлоун появилась в пятом сезоне, после ухода Бренды, и оставалась в сюжете до девятого, а потом вернулась в финале. Позже Тиссен сыграла Элизабет Бёрк в «Белом воротничке», вела кулинарное шоу и выпустила две кулинарные книги. 1 октября 2026 года вышел новый сериал канала Freeform, где она играет мисс Грейвс. С 2005 года актриса замужем за Брэди Смитом, у пары двое детей.

Кэрол Поттер и Джеймс Экхаус (Синди и Джим Уолш)

Кэрол Поттер и Джеймс Экхаус, родители Уолш из сериала. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / carolpotter90210

Родители Брэндона и Бренды входили в основной состав первые пять сезонов, с 1990 по 1995 год, потом возвращались в отдельных эпизодах. Кэрол Поттер позже сыграла Джоан Каммингс в «Пляже Сансет», а затем получила квалификацию в семейной терапии. На своём сайте она представляется семейным психотерапевтом и пишет о работе с клиентами, парами и семьями. Джеймс Экхаус продолжает работать актёром и режиссёром, а ещё преподаёт. Экранные мама и папа Уолш живы, и оба нашли дело по душе.

Кого из актёров «Беверли-Хиллз» уже нет

Люк Перри и Шеннен Доэрти: кого из актёров «Беверли-Хиллз» уже нет. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Wikipedia / Gage Skidmore, © ТАСС / Chris Pizzello/Invision/AP

Дилан Маккей впервые появился не в пилотной серии, а только во второй. Люк Перри играл его с 1990 по 1995 год, а потом вернулся в 1998-м и остался до финала. Люк Перри умер 4 марта 2019 года, в 52 года, после тяжёлого инсульта. Последней большой ролью актёра стал Фред Эндрюс, отец Арчи, в «Ривердейле». Он успел сняться у Квентина Тарантино в «Однажды в… Голливуде», но фильм вышел уже после его смерти. В 2019 году в проекте BH90210 коллеги почтили память Люка Перри.

Бренда Уолш была в сериале первые четыре сезона, с 1990 по 1994 год. Потом Шеннен Доэрти сыграла Прю Холливелл в «Зачарованных» и не раз возвращалась во вселенную «90210». В 2015 году у актрисы диагностировали рак, она открыто рассказывала о лечении. Летом 2024 года Шеннен Доэрти не стало, актрисе было 53 года. Она умерла 13 июля. Как сложилась судьба её экранных сестёр, мы рассказывали в материале о том, что стало с героинями «Зачарованных» спустя 25 лет.

В августе 2022 года сериал потерял сразу двух любимых актёров второго плана. Не стало Джо Таты, сыгравшего Нэта — владельца закусочной Peach Pit, куда герои сериала годами приходили после уроков. Его Нэт появлялся во всех десяти сезонах, а потом и в «Новом поколении». Актёр умер 24 августа после болезни, ему было 85 лет. 13 августа в 64 года умерла Дениз Дауз. Она играла Ивонн Тисли, заместителя директора школы. По словам семьи, перед смертью актриса перенесла менингит.

Воссоединение 2019 года и другие продолжения

BH90210 и «Новое поколение»: продолжения «Беверли-Хиллз». Фото © «БХ90210», режиссёры Кабир Ахтар, Ховард Дойч, Джина Ламар и др., сценаристы Davah Avena, Michelle Furtney-Goodman, Jeanne Leitenberg и др.

У сериала есть ответвление и два продолжения. В 1992 году стартовал отдельный сериал «Мелроуз-Плейс», а с 2008 по 2013 год на The CW шёл «90210: Новое поколение» о новой компании подростков. В августе 2019 года Fox выпустил BH90210 из шести серий: семеро звёзд оригинала сыграли там утрированные версии самих себя. Первую серию посвятили Люку Перри, он умер незадолго до премьеры. Как герои выглядели семь лет назад, во время воссоединения, смотрите в нашей фотоподборке.

Частые вопросы

Главные вопросы о сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др.

Напоследок отвечаем на вопросы, которые о «Беверли-Хиллз, 90210» задают чаще всего. Ответы короткие, все даты сверены на октябрь 2026 года. Кто из актёров «Беверли-Хиллз, 90210» умер? Из главной компании нет Люка Перри и Шеннен Доэрти, а из заметных актёров второго плана нет Джо Таты и Дениз Дауз.

Из главной компании нет Люка Перри и Шеннен Доэрти, а из заметных актёров второго плана нет Джо Таты и Дениз Дауз. Сколько сезонов в сериале «Беверли-Хиллз, 90210»? В сериале 10 сезонов и 293 серии, Fox показывал его с 1990 по 2000 год.

В сериале 10 сезонов и 293 серии, Fox показывал его с 1990 по 2000 год. Сколько лет было актёрам в ролях школьников? Самым юным, Тори Спеллинг и Брайану Остину Грину, на премьере было по 17 лет, а Габриэль Картерис уже исполнилось 29.

Самым юным, Тори Спеллинг и Брайану Остину Грину, на премьере было по 17 лет, а Габриэль Картерис уже исполнилось 29. Чем отличается «90210: Новое поколение» от оригинала? Это продолжение 2008–2013 годов с новой компанией подростков из той же школы, а не пересъёмка старой истории.