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Опубликовано 11 октября, 13:00

Что стало со звёздами «Беверли-Хиллз, 90210»: как живут Брэндон, Келли, Донна и другие

Оглавление
«Беверли-Хиллз, 90210»: коротко о сериале
Главные герои: что стало с актёрами сериала
Джейсон Пристли (Брэндон Уолш)
Дженни Гарт (Келли Тейлор)
Тори Спеллинг (Донна Мартин)
Брайан Остин Грин (Дэвид Силвер)
Иан Зиринг (Стив Сандерс)
Габриэль Картерис (Андреа Цукерман)
Тиффани Тиссен (Валери Мэлоун)
Кэрол Поттер и Джеймс Экхаус (Синди и Джим Уолш)
Кого из актёров «Беверли-Хиллз» уже нет
Воссоединение 2019 года и другие продолжения
Частые вопросы

36 лет назад вышел «Беверли-Хиллз, 90210». Что стало с актёрами: кого уже нет, кто развёлся, кто снимается — Пристли, Гарт, Спеллинг и другие.

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

4 октября 1990 года канал Fox показал первую серию «Беверли-Хиллз, 90210». Сериал продержался в эфире десять сезонов и сделал молодых актёров звёздами по всему миру, а в России его знают по эфиру СТС. С премьеры прошло 36 лет. Двоих актёров, сыгравших главных героев, уже нет: Люк Перри умер в 2019 году, Шеннен Доэрти не стало летом 2024-го. У остальных судьба сложилась очень по-разному. В их историях есть громкие разводы, суды, реалити-шоу и даже профессия семейного психотерапевта.

Кто-то не уходит с экрана до сих пор. Джейсон Пристли в октябре 2026 года снова сыграл сыщика Мэтта Шейда, Тиффани Тиссен вышла на экран в новом сериале канала Freeform, а Иан Зиринг ведёт свежее телешоу на американском канале. Кто-то сменил сферу и возглавил международную федерацию актёров. Мы собрали, что стало с актёрами «Беверли-Хиллз, 90210» к осени 2026 года: кто развёлся, кто помолвлен, кто пишет книги и кто до сих пор ведёт подкасты о сериале своей юности.

«Беверли-Хиллз, 90210»: коротко о сериале

«Беверли-Хиллз, 90210»: история сериала 1990 года. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др.

«Беверли-Хиллз, 90210»: история сериала 1990 года. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др.

Сериал придумал сценарист Даррен Стар, а исполнительным продюсером стал Аарон Спеллинг, отец Тори Спеллинг. Сюжет начинается с переезда семьи Уолш из Миннесоты в Калифорнию. Близнецы Брэндон и Бренда идут в новую школу, заводят друзей и влюбляются, а зрители следят за компанией от школьных лет до колледжа и взрослой жизни. Название часто пишут и без знаков препинания: Беверли Хиллз 90210. Цифры в нём обозначают почтовый индекс района, а вовсе не номер школы.

Fox показывал сериал с 1990 по 2000 год: 10 сезонов и 293 серии, финал вышел 17 мая 2000-го. Все десять сезонов прошли четверо из молодёжной компании: Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Брайан Остин Грин и Иан Зиринг. Школьников при этом играли в основном вполне взрослые люди. Габриэль Картерис на момент премьеры было 29 лет, Иану Зирингу 26, Люку Перри 23. Самыми юными в компании оказались Тори Спеллинг и Брайан Остин Грин: на день премьеры им было всего по 17 лет.

Главные герои: что стало с актёрами сериала

Актёры сериала «Беверли-Хиллз, 90210» тогда и сейчас. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др.

Актёры сериала «Беверли-Хиллз, 90210» тогда и сейчас. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др.

Из восьми звёзд первого молодёжного состава в живых шестеро, и все они до сих пор продолжают работать. К ним мы добавили Тиффани Тиссен, которая пришла в сериал в пятом сезоне, и экранных родителей Уолш. По каждому актёру рассказываем по порядку: кого он играл, чем занимался после финала и как живёт сейчас. Все статусы мы сверили на начало октября 2026 года. Разводы, помолвки и новые проекты у этих людей меняются едва ли не быстрее, чем сюжеты в самом сериале.

Джейсон Пристли (Брэндон Уолш)

Джейсон Пристли после «Беверли-Хиллз»: роли и семья. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jason_priestley

Джейсон Пристли после «Беверли-Хиллз»: роли и семья. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jason_priestley

Брэндон Уолш, правильный брат Бренды, оставался в центре сюжета до девятого сезона. Джейсон Пристли играл его с 1990 по 1998 год, а потом продолжил работу над сериалом за камерой. Сейчас он актёр, режиссёр и продюсер. В «Частных детективах» Пристли играет бывшего хоккеиста Мэтта Шейда, а 5 октября 2026 года на The CW вышло продолжение истории этого героя. В «Диких картах» у него роль Джорджа, отца главной героини. С 2005 года актёр женат на Наоми Лоуд, у пары двое детей.

Дженни Гарт (Келли Тейлор)

Дженни Гарт: книга, подкаст и брак с Дэйвом Абрамсом. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jenniegarth

Дженни Гарт: книга, подкаст и брак с Дэйвом Абрамсом. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jenniegarth

Келли Тейлор Дженни Гарт сыграла во всех десяти сезонах, а позже вернулась к героине в «90210: Новом поколении». В апреле 2026 года вышла её книга о том, как начинать жизнь заново. С 2020 года Гарт вела с Тори Спеллинг подкаст 9021OMG о сериале, а после ухода подруги летом 2026-го продолжила его одна. От брака с Питером Фачинелли, который распался в 2013 году, у актрисы три дочери. С 2015 года она замужем за Дэйвом Абрамсом. Пара переживала расставание, но сохранила брак.

Тори Спеллинг (Донна Мартин)

Тори Спеллинг после развода с Дином Макдермоттом. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / torispelling

Тори Спеллинг после развода с Дином Макдермоттом. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / torispelling

Донна Мартин, лучшая подруга Келли, прожила в сериале все десять сезонов, а в финале вышла замуж за Дэвида Силвера. Тори Спеллинг приходится дочерью продюсеру сериала Аарону Спеллингу. После финала она снималась в кино и сериалах, писала книги, а с 2007 по 2012 год вела реалити-шоу о собственной семье «Тори и Дин». Сегодня у актрисы есть собственный подкаст. В совместном с Дженни Гарт проекте 9021OMG о любимом сериале Тори Спеллинг участвовала до лета 2026 года.

С Дином Макдермоттом у Тори Спеллинг пятеро детей. Пара рассталась в июне 2023-го, в марте 2024-го актриса подала на развод и развелась в 2025 году. 2 апреля 2026 года в калифорнийской Темекуле её машина попала в аварию. Внутри были четверо детей Тори Спеллинг и трое их друзей, всех осмотрели медики. По данным ABC на 8 апреля, причину аварии ещё выясняли, арестов не было. Сама актриса рассказывает об уже завершённом разводе и о том, как вместе с бывшим мужем растит детей.

Брайан Остин Грин (Дэвид Силвер)

Брайан Остин Грин: развод с Меган Фокс и помолвка. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brianaustingreen

Брайан Остин Грин: развод с Меган Фокс и помолвка. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brianaustingreen

Дэвид Силвер был в кадре все десять сезонов и в финале женился на Донне. В 1996 году Брайан Остин Грин выпустил музыкальный альбом, потом снимался в сериалах и фильмах. Развод с Меган Фокс завершился в феврале 2022 года, у бывших супругов трое детей. Всего детей у Грина пятеро: ещё сын от Ванессы Марсил и сын Зейн от танцовщицы Шарны Берджесс. Пара объявила о помолвке в сентябре 2023 года. Свадьбы пока не было, в интервью осени 2026-го Шарну называют невестой.

Иан Зиринг (Стив Сандерс)

Иан Зиринг: «Акулий торнадо», новое шоу и иск. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ianziering

Иан Зиринг: «Акулий торнадо», новое шоу и иск. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ianziering

Стив Сандерс тоже прошёл все десять сезонов. В восьмом сезоне его возлюбленную Карли Рейнолдс сыграла будущая двукратная обладательница «Оскара» Хилари Суонк. После сериала Иан Зиринг стал лицом франшизы «Акулий торнадо», а 16 сентября 2026 года на The CW вышло его новое шоу. Это звёздное ралли по трассе 66 с соревнованием и благотворительной целью. От брака с Эрин Людвиг у актёра две дочери, развод завершился в 2022 году. Сейчас его спутница — дизайнер Кайла Дин.

31 декабря 2023 года на Голливудском бульваре Иан Зиринг оказался участником драки с группой людей на минибайках. По версии полиции Лос-Анджелеса, конфликт начался из-за возможного повреждения машины актёра, автомобиль пострадал. Сам Зиринг и его дочь серьёзных травм не получили, в мае 2024-го полиция задержала двух подозреваемых. В декабре 2025 года один из участников стычки подал на актёра гражданский иск и утверждает, что агрессором был Зиринг. Решения суда по этому иску пока нет.

Габриэль Картерис (Андреа Цукерман)

Габриэль Картерис: от Андреа Цукерман до профсоюза актёров. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gabriellecarteris

Габриэль Картерис: от Андреа Цукерман до профсоюза актёров. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gabriellecarteris

Андреа Цукерман, редактор школьной газеты, была в основном составе первые пять сезонов, потом появлялась в гостевых эпизодах. Сама Габриэль Картерис вспоминала, что в 29 лет играла 16-летнюю. После сериала она вела ток-шоу и озвучивала персонажей, но главным делом стала работа в профсоюзе. С 2016 по 2021 год Картерис возглавляла американский союз актёров SAG-AFTRA. В мае 2021-го её избрали президентом Международной федерации актёров, в ноябре 2025-го переизбрали.

Тиффани Тиссен (Валери Мэлоун)

Тиффани Тиссен: Валери Мэлоун, кулинария и новые роли. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tiffanithiessen

Тиффани Тиссен: Валери Мэлоун, кулинария и новые роли. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tiffanithiessen

До «Беверли-Хиллз» Тиффани Тиссен знали по роли Келли Каповски в «Спасённых звонком». Валери Мэлоун появилась в пятом сезоне, после ухода Бренды, и оставалась в сюжете до девятого, а потом вернулась в финале. Позже Тиссен сыграла Элизабет Бёрк в «Белом воротничке», вела кулинарное шоу и выпустила две кулинарные книги. 1 октября 2026 года вышел новый сериал канала Freeform, где она играет мисс Грейвс. С 2005 года актриса замужем за Брэди Смитом, у пары двое детей.

Кэрол Поттер и Джеймс Экхаус (Синди и Джим Уолш)

Кэрол Поттер и Джеймс Экхаус, родители Уолш из сериала. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / carolpotter90210

Кэрол Поттер и Джеймс Экхаус, родители Уолш из сериала. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / carolpotter90210

Родители Брэндона и Бренды входили в основной состав первые пять сезонов, с 1990 по 1995 год, потом возвращались в отдельных эпизодах. Кэрол Поттер позже сыграла Джоан Каммингс в «Пляже Сансет», а затем получила квалификацию в семейной терапии. На своём сайте она представляется семейным психотерапевтом и пишет о работе с клиентами, парами и семьями. Джеймс Экхаус продолжает работать актёром и режиссёром, а ещё преподаёт. Экранные мама и папа Уолш живы, и оба нашли дело по душе.

Кого из актёров «Беверли-Хиллз» уже нет

Люк Перри и Шеннен Доэрти: кого из актёров «Беверли-Хиллз» уже нет. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Wikipedia / Gage Skidmore, © ТАСС / Chris Pizzello/Invision/AP

Люк Перри и Шеннен Доэрти: кого из актёров «Беверли-Хиллз» уже нет. Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др., © Wikipedia / Gage Skidmore, © ТАСС / Chris Pizzello/Invision/AP

Дилан Маккей впервые появился не в пилотной серии, а только во второй. Люк Перри играл его с 1990 по 1995 год, а потом вернулся в 1998-м и остался до финала. Люк Перри умер 4 марта 2019 года, в 52 года, после тяжёлого инсульта. Последней большой ролью актёра стал Фред Эндрюс, отец Арчи, в «Ривердейле». Он успел сняться у Квентина Тарантино в «Однажды в… Голливуде», но фильм вышел уже после его смерти. В 2019 году в проекте BH90210 коллеги почтили память Люка Перри.

Бренда Уолш была в сериале первые четыре сезона, с 1990 по 1994 год. Потом Шеннен Доэрти сыграла Прю Холливелл в «Зачарованных» и не раз возвращалась во вселенную «90210». В 2015 году у актрисы диагностировали рак, она открыто рассказывала о лечении. Летом 2024 года Шеннен Доэрти не стало, актрисе было 53 года. Она умерла 13 июля. Как сложилась судьба её экранных сестёр, мы рассказывали в материале о том, что стало с героинями «Зачарованных» спустя 25 лет.

В августе 2022 года сериал потерял сразу двух любимых актёров второго плана. Не стало Джо Таты, сыгравшего Нэта владельца закусочной Peach Pit, куда герои сериала годами приходили после уроков. Его Нэт появлялся во всех десяти сезонах, а потом и в «Новом поколении». Актёр умер 24 августа после болезни, ему было 85 лет. 13 августа в 64 года умерла Дениз Дауз. Она играла Ивонн Тисли, заместителя директора школы. По словам семьи, перед смертью актриса перенесла менингит.

Воссоединение 2019 года и другие продолжения

BH90210 и «Новое поколение»: продолжения «Беверли-Хиллз». Фото © «БХ90210», режиссёры Кабир Ахтар, Ховард Дойч, Джина Ламар и др., сценаристы Davah Avena, Michelle Furtney-Goodman, Jeanne Leitenberg и др.

BH90210 и «Новое поколение»: продолжения «Беверли-Хиллз». Фото © «БХ90210», режиссёры Кабир Ахтар, Ховард Дойч, Джина Ламар и др., сценаристы Davah Avena, Michelle Furtney-Goodman, Jeanne Leitenberg и др.

У сериала есть ответвление и два продолжения. В 1992 году стартовал отдельный сериал «Мелроуз-Плейс», а с 2008 по 2013 год на The CW шёл «90210: Новое поколение» о новой компании подростков. В августе 2019 года Fox выпустил BH90210 из шести серий: семеро звёзд оригинала сыграли там утрированные версии самих себя. Первую серию посвятили Люку Перри, он умер незадолго до премьеры. Как герои выглядели семь лет назад, во время воссоединения, смотрите в нашей фотоподборке.

Частые вопросы

Главные вопросы о сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др.

Главные вопросы о сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Фото © «Беверли-Хиллз, 90210», режиссёры Дэниэл Эттиэс, Чип Чалмерс, Джейсон Пристли и др., сценаристы Майкл Лайонс, Кимберли Уэллс, Кеннет Биллер и др.

Напоследок отвечаем на вопросы, которые о «Беверли-Хиллз, 90210» задают чаще всего. Ответы короткие, все даты сверены на октябрь 2026 года.

  • Кто из актёров «Беверли-Хиллз, 90210» умер? Из главной компании нет Люка Перри и Шеннен Доэрти, а из заметных актёров второго плана нет Джо Таты и Дениз Дауз.
  • Сколько сезонов в сериале «Беверли-Хиллз, 90210»? В сериале 10 сезонов и 293 серии, Fox показывал его с 1990 по 2000 год.
  • Сколько лет было актёрам в ролях школьников? Самым юным, Тори Спеллинг и Брайану Остину Грину, на премьере было по 17 лет, а Габриэль Картерис уже исполнилось 29.
  • Чем отличается «90210: Новое поколение» от оригинала? Это продолжение 2008–2013 годов с новой компанией подростков из той же школы, а не пересъёмка старой истории.

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Сергей Трофимов
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