«Мной руководила гордость»: почему Екатерина Градова рассталась с Андреем Мироновым и позднее сожалела об этом Оглавление Как начался роман Миронова и Градовой? Рождение дочери и слава радистки Кэт Почему Екатерина Градова подала на развод? Какую роль в этой истории сыграла Лариса Голубкина? Что осталось между ними после развода? Екатерина Градова стала радисткой Кэт, женой Андрея Миронова и матерью Марии Мироновой. Их роман начался стремительно, а звёздный брак продлился всего несколько лет. Почему самая красивая пара советского кино решила расстаться? Life.ru вспоминает историю этой любви. Андрей Миронов и Екатерина Градова: история любви, свадьбы и развода первой жены актёра. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mariya_mironova_actress

6 октября 2026 года исполнилось бы 80 лет Екатерине Градовой, сыгравшей радистку Кэт в «Семнадцати мгновениях весны». Зрители запомнили её как сдержанную и бесстрашную разведчицу, а в собственной жизни актрисе пришлось принять решение, о котором она вспоминала десятилетиями. В 1971 году Градова вышла замуж за Андрея Миронова, в 1973-м родила дочь Марию, а в 1976-м их брак закончился разводом. Life.ru рассказывает, почему большая любовь не уберегла эту семью и как бывшим супругам удалось сохранить близость.

Как начался роман Миронова и Градовой?

Андрей Миронов и Екатерина Градова: как начинался роман первой жены актёра и звезды «Семнадцати мгновений весны»? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mariya_mironova_actress

Когда завязались их отношения, Миронов уже был знаменит. За его плечами были «Три плюс два», «Берегись автомобиля» и «Бриллиантовая рука». А вот Градовой всесоюзная телевизионная слава ещё только предстояла, поскольку «Семнадцать мгновений весны» выйдут на экраны только в 1973 году. В интервью «Московскому комсомольцу» в 2016 году актриса вспоминала, что Миронов заметил её на дипломном спектакле Школы-студии МХАТ. Позже они встретились в Театре сатиры, куда она пришла устраиваться на работу. Мужчина предложил проводить её, стал ухаживать, приезжал на съёмки. События развивались быстро. В программе «Судьба человека» Градова рассказывала, что предложение последовало примерно через три недели после начала романа. В 1971 году они поженились.

Рождение дочери и слава радистки Кэт

Екатерина Градова в образе радистки Кэт из телефильма «Семнадцать мгновений весны» 1973 года. Фото © кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов

В 1973 году у супругов родилась дочь Мария. В том же году на телевидении показали «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой. Теперь Градову знали далеко за пределами театральной Москвы. По её воспоминаниям, Миронов мечтал о большой семье, хотел троих детей и уютный дом. Сама актриса тоже ценила семейную жизнь, но всё-таки продолжала работать.В пересказе её выступления в «Судьбе человека» звучит характерная фраза мужа: «Я женился не на звезде».

В этом браке встретились два артиста, которым предстояло договориться, сколько места в их жизни будут занимать сцена, съёмки и дом. Однако объяснять будущий развод только профессиональными амбициями Градовой было бы слишком просто. Но почему же пара всё-таки распалась? Сейчас попробуем разобраться. Кстати, недавно Life.ru поговорил с клиническим психологом о том, почему брак Фицджеральдов оказался драматичнее «Великого Гэтсби». Прочитайте и напишите в комментариях, находите ли вы сходство между этими парами.

Почему Екатерина Градова подала на развод?

Андрей Миронов и Екатерина Градова состояли в браке с 1971 по 1976 год: почему их звёздный брак оказался недолгим? Фото © РИА Новости / А. Гольцин

Официально брак закончился в 1976 году. Главное объяснение оставила сама Градова: инициатором разрыва была она, хотя чувства к мужу сохранялись. В эфире «Судьбы человека» в сентябре 2020 года актриса рассказывала, что Миронов долго просил возобновить отношения. Но причины, по которым она решила уйти, казались ей слишком серьёзными. Подробно перечислять обиды она не стала. «Всё-таки мной руководила гордость, а не разум», — говорила Градова, оценивая свой поступок много лет спустя.

Причиной разрыва Градова называла измены мужа. В интервью МК.RU в 2016 году она объясняла, что не могла делить Миронова с другими женщинами и сама прекратила совместную жизнь. Позднее актриса сожалела о разводе, но подчёркивал, что тогда простить мужа она не могла.

Какую роль в этой истории сыграла Лариса Голубкина?

Лариса Голубкина и развод Миронова с Градовой: какую роль сыграла вторая жена актёра? Фото © РИА Новости / А. Лидов, Василий Малышев, Рыбаков

Уже в 1977 году Миронов женился на Ларисе Голубкиной. Этот брак продолжался до его смерти в 1987-м. Само появление второй семьи ещё не объясняет всех причин распада первой. Градова, рассказывая о разводе, подчёркивала собственное решение и просьбы Миронова о примирении. Поэтому превращать Голубкину в единственную виновницу разрыва на основании этих свидетельств нельзя. О второй жене бывшего мужа Екатерина Георгиевна высказывалась сдержанно и объясняла, что уважает их брак, но сама с Голубкиной не общается.

Что осталось между ними после развода?

Как общались Андрей Миронов и Екатерина Градова после развода и почему актёр сохранил ключ от её квартиры? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mariya_mironova_actress

Развод не оборвал общения Миронова и Градовой. В интервью «МК.RU» она рассказывала, что у бывшего мужа оставался ключ от её квартиры. Он мог прийти, виделся с дочерью, брал Машу с собой к друзьям. Градова знала о его переживаниях и проблемах со здоровьем. Спустя десятилетия актриса вспоминала его с нежностью и сожалела о том, что семья не сохранилась. Но эти поздние чувства не отменяют другого её признания: в момент разрыва продолжать прежнюю жизнь она не могла. В истории супругов не получилось окончательного расставания, после которого люди становятся друг другу чужими. Впоследствии Градова вновь вышла замуж. В 1991 году её супругом стал Игорь Тимофеев. Она обратилась к вере и занималась благотворительностью. Актриса умерла 22 февраля 2021 года в возрасте 74 лет.

История Миронова и Градовой запомнилась не только коротким браком двух знаменитостей. В ней осталось трудное противоречие: можно продолжать любить человека и всё же не суметь жить с ним. А какие актёрские пары вам хотелось бы вспомнить? Пишите в комментариях. О том, как по-разному складывается жизнь за пределами экрана, читайте и в материале Life.ru о судьбах звёзд «Американского пирога».

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Авторы Софья Кузнецова