Вот такие пироги: как жизнь разбросала Джима, Стифлера, Мишель и Надю из «Американского пирога»

Кажется, ещё недавно мы смотрели, как Джим краснеет перед девушками, Стифлер устраивает очередную выходку, а Мишель вспоминает свой музыкальный лагерь. Но «Американский пирог» вышел в 1999 году, и с тех пор прошло уже 27 лет. А 3 октября 2026 года Шонну Уильяму Скотту, сыгравшему Стифлера, исполняется 50! По такому поводу Life.ru решил вспомнить четырёх звёзд комедии и узнать, как сложилась их жизнь после фильма, который зрители до сих пор помнят наизусть. Поехали?

Джейсон Биггз — Джим: из неловкого школьника в режиссёры

Где сейчас Джейсон Биггз: как изменилась жизнь исполнителя роли Джима после «Американского пирога»? Фото © ТАСС / Tom Maelsa, IMAGO / M10s

Джейсон Биггз родился 12 мая 1978 года в Помптон-Плейнс, штат Нью-Джерси. К «Американскому пирогу» он подошёл с опытом работы на телевидении, поскольку в 1994–1995 годах снимался в мыльной опере «Как вращается мир». Но по-настоящему узнаваемым его сделал Джим Левенстайн, чьи попытки наладить личную жизнь, как правило, оборачивались катастрофой. На момент выхода первой части Биггзу был 21 год.

После успеха фильма актёр продолжил сниматься в комедиях. В 2000 году вышел «Неудачник», в 2001-м — «Стерва», а в 2003-м Биггз сыграл у Вуди Аллена в картине «Кое-что ещё». А к роли Джима в «Американском пироге: Все в сборе» он вернулся в 2012 году. Позже у актёра появилась заметная телевизионная роль — Ларри Блум, жених главной героини сериала «Оранжевый — хит сезона».

Почему расстались Джейсон Биггз и Дженни Моллен: что известно о разрыве после 18 лет брака? Фото © ТАСС / Zuma / Maurizio D'Avanzo

Сейчас Биггзу 48 лет, и он осваивает профессию по другую сторону камеры. В январе 2026 года в цифровой прокат вышел его полнометражный режиссёрский дебют Untitled Home Invasion Romance. Биггз сам сыграл мужчину, который пытается спасти брак и ради этого организует подставное вторжение в дом. Разумеется, затея выходит из-под контроля. Более того, 2026 год принёс актёру перемены не только в карьере, но и в личной жизни. В мае этого года стало известно о разводе Биггза и актрисы Дженни Моллен. Пара поженилась в 2008 году, в 2014-м у них родился Сид, в 2017-м — Лазло. По словам представителя, родители сохранили хорошие отношения и вместе заботятся о сыновьях.

Шонн Уильям Скотт — Стифлер: комедии, боевики и роль отца

Чем сейчас занимается Шонн Уильям Скотт: фильмы и личная жизнь Стифлера из «Американского пирога». Фото © Кадр из фильма «Американский пирог», режиссёры Пол Вайц, Крис Вайц, сценарист Адам Херц, © Кадр из сериала «Смена передач», режиссёры Джон Паскуин, Виктор Гонзалез, Даниель Фишел, сценаристы Майк Скалли, Джули Такер, Фераз Озел и др.

Шонн Уильям Скотт родился 3 октября 1976 года в Коттидж-Гров, штат Миннесота. «Американский пирог» стал для него большим прорывом, ведь наглый, шумный и самоуверенный Стив Стифлер оказался одним из самых запоминающихся персонажей фильма. На момент премьеры Скотту было 22 года, хотя играл он выпускника школы. В начале 2000-х актёр появился в фильмах «Дорожное приключение», «Где моя тачка, чувак?» и «Пункт назначения», в 2001 году Шонн сыграл в «Эволюции», а в 2003-м участвовал в съёмках «Сокровище Амазонки». Позже Скотт получил главную роль в хоккейной комедии «Вышибала» (2011), а в 2017 году вернулся к ней в продолжении. Его Даг Глатт — добродушный парень, которому приходится драться на льду, — по характеру заметно отличается от Стифлера.

Скотт продолжает сниматься и сегодня. В 2018–2019 годах он играл в сериале «Смертельное оружие», а в 2025-м появился в ситкоме Shifting Gears вместе с Тимом Алленом и Кэт Деннингс. В 2026 году в американский прокат вышел хоррор Dolly с его участием. Что необычно, актёр не выставляет личную жизнь напоказ. Известно только, что в 2019 году он женился на дизайнере интерьеров Оливии Коренберг, в июне 2020-го у них родилась дочь Фрэнки Роуз. Однако в мае 2024 года супруги официально развелись.

Элисон Ханниган — Мишель: две культовые роли за пределами «Пирога»

Как живёт Элисон Ханниган: роли после Мишель в «Американском пироге», муж и две дочери актрисы. Фото © ТАСС / Zuma / Billy Bennight, imago stock&people

Элисон Ханниган родилась 24 марта 1974 года в Вашингтоне. Сниматься она начала ещё ребёнком, а в 1988 году сыграла дочь героя Дэна Эйкройда в комедии «Моя мачеха — инопланетянка». К моменту выхода «Американского пирога» у неё уже была своя телевизионная аудитория, поскольку с 1997 года Ханниган играла Уиллоу Розенберг в сериале «Баффи — истребительница вампиров».

В первой части «Пирога» 25-летняя актриса появилась в роли Мишель Флаэрти, увлечённой музыкой школьницы. В следующих фильмах её героиня стала девушкой Джима, а в «Американском пироге 3: Свадьба» (2003) — его женой. В 2012 году Ханниган вернулась к этой роли в картине «Все в сборе».

Элисон Ханниган и её муж Алексис Денисоф: как съёмки в «Баффи» стали началом их истории любви? Фото © ТАСС / Zuma / F. Sadou

С 2005 по 2014 год актриса играла Лили Олдрин в ситкоме «Как я встретил вашу маму». Затем в её карьере были работа ведущей шоу фокусников Penn & Teller: Fool Us и участие в американских «Танцах со звёздами» в 2023 году. В 2026-м вышла романтическая комедия Solo Mio с Кевином Джеймсом, в которой Ханниган тоже снялась.

Сейчас актрисе 52 года. С 2003-го она замужем за Алексисом Денисофом, с которым познакомилась на съёмках «Баффи». У супругов две дочери: Сатьяна родилась в 2009 году, Кива — в 2012-м. В конце сентября 2026-го Ханниган опубликовала совместное фото с младшей дочерью, и поклонники обсуждали, насколько девочка похожа на маму. Пока для зрителей Мишель всё ещё рассказывает про музыкальный лагерь, дети самой актрисы уже учатся в старшей школе.

Шеннон Элизабет — Надя: покер, Южная Африка и защита животных

Где сейчас Шеннон Элизабет: как сложилась судьба Нади из «Американского пирога» и почему она живёт в ЮАР? Фото © Кадр из фильма «Американский пирог», режиссёры Пол Вайц, Крис Вайц, сценарист Адам Херц, © ТАСС / Zuma / Billy Bennight,

Шеннон Элизабет родилась 7 сентября 1973 года в Хьюстоне, штат Техас. До успеха в кино она работала моделью. В «Американском пироге» актриса сыграла приехавшую по обмену Надю, которая привлекла внимание Джима. Когда фильм вышел на экраны в 1999 году, Элизабет было 25 лет. Вслед за «Пирогом» появились другие заметные работы: «Очень страшное кино» (2000), «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» (2001), небольшая роль в «Реальной любви» (2003). К Наде актриса вернулась во второй части «Американского пирога» (2001) и в фильме «Все в сборе» (2012). Параллельно она серьёзно увлеклась покером: участвовала в крупных турнирах, в том числе в Мировой серии покера, и добивалась призовых результатов.

Со временем всё больше места в её жизни стала занимать помощь животным. Ещё в 2001 году Элизабет создала организацию Animal Avengers, из которой вырос Shannon Elizabeth Foundation. Сегодня деятельность фонда связана с защитой дикой природы Южной Африки. Один из его проектов — заповедник Khusela, где живёт слепой чёрный носорог Муну. Фонд также помогает рейнджерам и выступает против незаконной торговли дикими животными.

Сейчас Элизабет 53 года, она живёт в ЮАР и продолжает заниматься природоохранными проектами. В 2026-м завершился её брак с Саймоном Борхертом, за которого она вышла замуж в 2021 году. Весной актриса также завела аккаунт на OnlyFans. В интервью People она объясняла этот шаг желанием самостоятельно решать, какой контент создавать, и напрямую общаться с поклонниками. Кино, благотворительность и новые способы заработка теперь соседствуют в её жизни — экранная Надя давно перестала быть её единственным занятием.

Чья судьба удивила вас больше всего? Расскажите в комментариях и предложите, о звёздах каких культовых фильмов и сериалов нам стоит написать в следующий раз. А ещё недавно Life.ru рассказывал, как менялась Моника Беллуччи от «Малены» до наших дней и что происходит в её жизни сейчас.