Иск Самойловой об ограничении родительских прав Джигана зарегистрирован

О том, что Оксана Самойлова начала готовить иск об ограничении родительских прав в отношении Джигана, стало известно 24 сентября. Она намерена добиваться права самостоятельно принимать решения о воспитании детей и определять возможность их встреч с отцом. Предполагается, что Устименко сможет видеться с наследниками только с её согласия и при условии, что будет находиться в трезвом и адекватном состоянии. Если мать сочтёт общение опасным или вредным для детей, она сможет отказать во встрече.