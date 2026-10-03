Иск Самойловой об ограничении родительских прав Джигана зарегистрирован
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Московский суд зарегистрировал заявление Оксаны Самойловой об ограничении Дениса Устименко, известного как Джиган, в родительских правах. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Марину Дубровскую.
По словам защитника, документы уже прошли регистрацию. Когда именно состоится первое заседание, пока неизвестно.
О том, что Оксана Самойлова начала готовить иск об ограничении родительских прав в отношении Джигана, стало известно 24 сентября. Она намерена добиваться права самостоятельно принимать решения о воспитании детей и определять возможность их встреч с отцом. Предполагается, что Устименко сможет видеться с наследниками только с её согласия и при условии, что будет находиться в трезвом и адекватном состоянии. Если мать сочтёт общение опасным или вредным для детей, она сможет отказать во встрече.
Напомним, Джиган устроил стрельбу в своём доме и около десяти часов удерживал сотрудников внутри. После инцидента рэпера отправили в израильский рехаб, однако он отверг обвинения, объяснив опубликованные кадры съёмками музыкального ролика. Подмосковная полиция продолжает проверять появившиеся в СМИ сообщения о стрельбе в доме Джигана.
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