Джиган расстрелял персонал у себя дома при детях и 10 часов держал их заложниках

Рэпер Джиган устроил стрельбу по сотрудникам своего дома в подмосковном посёлке «Шато Соверен» и около десяти часов удерживал персонал внутри. Об этом сообщает Mash со ссылкой на собственные источники. Инцидент произошёл в ночь с 3 на 4 июля. Артист вооружился карабином «Сайга-9», собрал в гостиной сотрудников и начал обвинять их в различных проступках и предательстве.

Джиган устроил стрельбу по персоналу в доме в Подмосковье. Видео © Telegram / Mash

Джиган устроил стрельбу по персоналу в доме в Подмосковье. Видео © Telegram / Mash

Одного из охранников Джиган под угрозой оружия заставил оговорить себя, после чего разрешил мужчине попытаться убежать и выстрелил ему в руку и ногу. В доме в это время находились дети артиста. Они прятались и поддерживали связь с Оксаной Самойловой. Услышав выстрелы, соседи вызвали полицию и охрану посёлка.

Прибывшим на место людям в итоге удалось обезвредить рэпера. После произошедшего его отправили в реабилитационный центр в Израиле. Сам Джиган действительно позже публиковал оттуда фотографии и видео, однако причины лечения публично не раскрывал.

Джиган в реабилитационном центер в Израиле. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Оксана Самойлова поговорила с журналистами Mash. Бывшая жена исполнителя подтвердила сам факт инцидента.

Ранее Life.ru писал, что Джиган находится в реабилитационном центре в Израиле. Сам музыкант рассказывал о жизни в клинике и выкладывал оттуда видео, однако характер лечения не называл.