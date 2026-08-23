Джиган загремел в рехаб в Израиле и обратился к Всевышнему с сигаретой в руке

Джиган (Денис Устименко-Вайнштеин) вновь оказался в израильском реабилитационном центре и активно показывает подписчикам свою жизнь в клинике. Об этом рэпер рассказал сам. При этом характер лечения артист публично не раскрывал.

Джиган читает молитву с сигаретой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamgeegun

Музыкант не стал пропадать из соцсетей и регулярно выкладывает фотографии, где он молится, занимается спортом и хорошо проводит время. Предполагается, что в центре исполнитель может провести несколько недель.

Особенно бурную реакцию вызвал ролик, где Джиган читает молитву с сигаретой в руке. Часть подписчиков сочла такое сочетание странным и раскритиковала артиста, однако сам рэпер отвечать на замечания не стал.

Непростым для Джигана в этом году оказался и личный фронт. В апреле суд официально расторг его брак с Оксаной Самойловой после 13 лет семейной жизни. У бывших супругов четверо детей. Тогда же стороны заключили мировое соглашение по разделу имущества: рэперу достался трёхэтажный особняк, а его экс-супруге — две московские квартиры и часть компенсации за дом.