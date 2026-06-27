«Нацисты вечно недовольны»: Израиль осадил Киев за попытку запретить концерты Джигана

Жители Израиля с негодованием восприняли попытку Киева указывать еврейскому государству, кого из артистов можно приглашать. РИА «Новости», изучив реакцию в соцсетях, выяснило, что официальный протест украинского посольства вызвал волну критики.

Поводом для скандала стал приезд в страну российского рэпера Джигана, который является уроженцем Одессы. Украинская дипмиссия в Тель-Авиве направила в МИД Израиля ноту протеста из-за того, что музыканта официально пригласило министерство туризма, хотя он с начала 2023 года находится под санкциями СНБО. Русскоязычные израильтяне сочли такой шаг прямым вмешательством в культурную жизнь своей страны.

«Какое право имеет Украина вякать?» — возмутился пользователь в личном блоге.

Другой комментатор вспомнил, что израильская певица Эден Голан до сих пор числится в базе сайта «Миротворец»*, и иронично предложил Тель-Авиву тоже возмутиться по этому поводу. Некоторые израильтяне заметили, что подобное поведение Киева давно не новость.

«Нацисты вечно недовольны», — написал один из пользователей.

Самому Джигану пользователи оказали тёплый приём. В комментариях выражали надежду, что артист не ограничится одним визитом и начнёт проводить в Израиле полноценные концерты. Украинская дипмиссия при этом призывала местных жителей бойкотировать мероприятия с участием исполнителя и других гостей из России. Реакции от израильского внешнеполитического ведомства на запрос о правомерности сложившейся ситуации пока не последовало.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус раскрыли попытку телефонных аферистов дезинформировать известных артистов. По их данным, злоумышленники пытались ввести в заблуждение Джигана, SHAMAN, Дениса Майданова и других медийных персон. Пранкеры сообщили, что сумели перехватить часть таких звонков и зафиксировали попытки обмана. Полученные материалы они выложили в открытый доступ как образец работы мошенников.

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