Шесть пальцев и надежда на семью: Джиган рассмешил Сеть ИИ-фото с Самойловой
Джиган после развода с Самойловой показал созданное ИИ фото их семьи
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После развода с Оксаной Самойловой Джиган опубликовал изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором он запечатлён вместе с бывшей супругой и детьми.
Снимок пользователи восприняли как намёк на то, что рэпер по-прежнему надеется восстановить отношения с Самойловой. Публикацию поддержала певица Клава Кока, оставив в комментариях эмодзи в виде сердца.
Однако главным предметом обсуждения быстро стали ошибки нейросети. Подписчики заметили странно прорисованные руки и лишние пальцы у некоторых персонажей на изображении.
Часть комментаторов отнеслась к публикации с сочувствием и предположила, что Джиган таким образом показывает желание снова быть вместе с семьёй. Другие, напротив, сочли пост попыткой вызвать жалость у аудитории.
Оксана Самойлова и Джиган официально развелись 1 апреля после 13 лет брака. Ещё во время бракоразводного процесса рэпер пытался сохранить семью и просил суд дать супругам время на примирение, однако Самойлова позднее заявила, что возвращаться к отношениям не намерена.
После развода Джиган признавался, что делал всё возможное, чтобы сохранить семью. В августе Life.ru также сообщал, что музыкант отправился в реабилитационный центр в Израиле.
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