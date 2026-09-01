Шесть пальцев и надежда на семью: Джиган рассмешил Сеть ИИ-фото с Самойловой

После развода с Оксаной Самойловой Джиган опубликовал изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором он запечатлён вместе с бывшей супругой и детьми.

Снимок пользователи восприняли как намёк на то, что рэпер по-прежнему надеется восстановить отношения с Самойловой. Публикацию поддержала певица Клава Кока, оставив в комментариях эмодзи в виде сердца.

Однако главным предметом обсуждения быстро стали ошибки нейросети. Подписчики заметили странно прорисованные руки и лишние пальцы у некоторых персонажей на изображении.

Часть комментаторов отнеслась к публикации с сочувствием и предположила, что Джиган таким образом показывает желание снова быть вместе с семьёй. Другие, напротив, сочли пост попыткой вызвать жалость у аудитории.

После развода Джиган признавался, что делал всё возможное, чтобы сохранить семью. В августе Life.ru также сообщал, что музыкант отправился в реабилитационный центр в Израиле.