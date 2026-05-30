Самойлова устроила откровенную фотосессию в отеле после Каннского фестиваля

Серия новых снимков Оксаны Самойловой, сделанных в отеле во время Каннского кинофестиваля, вызвала активное обсуждение в соцсетях. Кадры она опубликовала в своём блоге.

Во время поездки на Каннский кинофестиваль Оксана Самойлова устроила отдельную фотосессию прямо в номере отеля, где остановилась. Параллельно с выходами на красную дорожку блогер опубликовала кадры, на которых она позирует в чёрном облегающем образе с микрошортами и колготками.

Дополнительные снимки были сделаны в ванной комнате, где акцент был сделан на атмосферу и детали интерьера. Поклонники обратили внимание, что даже в формате отдыха Самойлова выбрала яркий макияж и тщательно продуманный образ.

Публикация спровоцировала дискуссию в комментариях: часть пользователей сочла фотосессию чрезмерно провокационной. Другая часть аудитории поддержала блогера, отметив, что она имеет право уделять внимание себе после многих лет, посвящённых семье и детям.

Ранее Самойлова оказалась должником перед налоговыми органами и Роскомнадзором на сумму свыше 4 млн рублей. Задолженность Самойловой перед налоговой превышает 3,3 млн рублей. Дополнительно у неё зафиксирован долг перед Роскомнадзором на сумму более 714 тыс. рублей, связанный с обязательными отчислениями за интернет-рекламу.