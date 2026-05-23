Юбка за 2 млн, номер за миллион: Как Собчак, Боня и Ленина сорят деньгами в недружественной Франции Оглавление Кто из наших был на Каннском фестивале и сколько это стоило Хромая Боня — по-скромному Ксения Собчак в наряде за 2 млн рублей Кто удивил больше всех Франция недружественная страна, но светские львицы — Ксения Собчак, Боня, Оксана Самойлова и другие — отправились спускать деньги и выгуливать дорогие наряды на Каннский кинофестиваль – 2026. Кто там сейчас отдыхает, сколько тратит и каким нарядом удивляет — на Life.ru. 22 мая, 21:45 Кто хромал, кто защищал русофобов, а кто выгуливал наряды: командировка Собчак, Бони и других светских львиц в Канны. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Zuma / Mickael Chavet, Sipa USA / SGP, Sipa USA / IPA, © GPTChat

Кто из наших был на Каннском фестивале и сколько это стоило

Российский десант селебрити высадился на Лазурном берегу в Каннах, где сейчас проходит 79-й кинофестиваль. Life.ru пересчитал всех: это тусовщицы Ксения Собчак, Оксана Самойлова, Лена Ленина и Виктория Боня, глянцевые журналисты Надежда Стрелец и Зинаида Пронченко, жена ресторатора Ирина Зарькова, телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе, скандальная иноагентка Божена Рынска* и «последняя любовь Березовского» Дарья Коновалова.

Вряд ли кто-то из них мог получить вип-приглашение, кроме Собчак. Все засветились на благотворительном гала-вечере AmfAR (Американский фонд исследования СПИДа). Голливудские и европейские перворанговые селебрити туда идут бесплатно. А вот остальным приходится платить. Самый простой билет за обычное место за столиком стоит 17,5 тысячи евро, привилегированное — 25 тысяч евро, премиальное — 40 тысяч евро. Разницы в еде и напитках нет — чем дороже, тем ближе к таким знаменитостям, как британский певец Робби Уильямс, американская актриса Ева Лонгория, рэперша Лиззо и немецкая топ-модель Хайди Клум. Life.ru заметил, что недолюбливающие друг друга Боня и Собчак сидели рядом вдалеке от звёзд.

За отдельную плату наши российские селебрити могли выйти и на красную дорожку. Для этого надо было приобрести билет на одну из премьер в главном зале во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт. Цена от тысячи до пяти тысяч евро.





Хромая Боня — по-скромному

Виктория Боня приехала на Каннский фестиваль в 14-й раз. Ей не помешала даже серьёзная травма — разрыв связок в ступне. Недавно блогерша на ровном месте подвернула ногу, теперь еле передвигается, хромает и пользуется тростью. Светские хроникёры над ней посмеиваются. Многие отмечают, что она не слишком заморачивалась с причёской и прогадала с макияжем.

По соцсетям Бони можно сделать вывод, что она приехала без дочери Анжелики и остановилась в пятизвёздочном отеле Martinez by Hyatt в полулюксе с террасой стоимостью около 12 тысяч евро за три ночи. Life.ru проверил: в гостинице полно свободных номеров, ажиотажа и в помине нет. На многих фотографиях Виктория позирует со своей давней знакомой — видной израильской «инфлюэнсершей» Хофит Голан.

Виктория уже выгуляла три наряда, но ни один из них не тянет на статус роскошного. В гостиницу блогер въехала в вечернем платье от российского бренда Nua by Redji стоимостью около 100 тысяч рублей, по городу гуляла в узорчатой тунике от миланца Antonio Riva за 4 тысячи евро, на светский раут вышла в розовом платье от азербайджанской дизайнерши Emina Amin за тысячу евро. Забавный факт: несколько дней назад блогерша записала видео, где предложила производителям одежды предоставить ей наряды, да ещё и приплатить за то, чтобы она их надела.







Ксения Собчак в наряде за 2 млн рублей

Ксения Собчак приехала в Канны раньше всех из нашей богемы, чтобы успеть посетить премьеру фестивального фильма «Минотавр». Life.ru уже рассказывал про эту антироссийскую киноподелку, снятую релокантом Андреем Звягинцевым на американо-израильские деньги. Собчак картина очень понравилась, светская львица даже поплакала во время просмотра.

Папарацци уже подсчитали: на красную дорожку на премьеру «Минотавра» Ксения Собчак пришла одетая на 2 млн рублей. Юбка от Balenciaga с перьями за 1 млн рублей, рубашка от Loewe за 82 тысячи, оксфорды от Chanel за 200 тысяч и твидовая сумка того же бренда за 800 тысяч плюс очки от Сeline за 75,5 тысячи рублей.

Если верить соцсетям Собчак, не поскупилась она и на отель. Судя по её фото, она могла снять номер в Hôtel du Cap-Eden-Roc — роскошной гостинице, где проходил благотворительный вечер amfAR Gala Cannes. Номера там все раскуплены до октября 2026 года. Даже не в сезон люкс обойдётся в 6 тысяч евро за ночь.

Самое интересное — компания Ксении Собчак в Каннах. Она там тусуется с журналисткой Зинаидой Пронченко, русофобствующей Боженой Рынской* и человеком, очень похожим на Ариана Романовского. Он экс-сотрудник Собчак, осуждённый в 2024 году на пять лет за вымогательство у главы «Ростеха». Если это действительно он, то, получается, его выпустили по УДО.





Кто удивил больше всех

В своём репертуаре была светская тусовщица Лена Ленина. Она пришла с пышной причёской «башней», украшенной туфлей, которую сравнили с гнездом. Это её фишка — она всегда так приходит на фестиваль.









Дарья Коновалова — бывшая «Мисс Ярославль» и «Краса России» — тоже соблюла традиции. Она всегда приходила в провокационных нарядах, так и на этот раз. Между прочим, она ходила по грани. С прошлого года на Каннском кинофестивале жёсткий дресс-код: слишком откровенно одеваться нельзя.

Фото © ТАСС / Sipa USA / SGP

Обсуждают наряды бывшей жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой. Прибыла она в серебряном «зеркальном» платье, а на дорожку вышла в золотистом. Никто из модных обозревателей пока не определил, что это за бренды.

Странное дело, но Самойлова пока единственная не запостила у себя в соцсетях контент из Канн. Видимо, готовит «бомбу».





* признан в России иностранным агентом

Авторы Пётр Егоров