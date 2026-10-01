«Я виновата перед детьми»: Самойлова впервые высказалась после откровенного интервью

Оксана Самойлова впервые высказалась после выхода интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о тяжёлых эпизодах семейной жизни с Джиганом. Блогерша в своих соцсетях поблагодарила женщин за поддержку и заявила, что ежедневно получает тысячи сообщений от тех, кто оказался в похожей ситуации.

По словам Самойловой, со временем человек может настолько привыкнуть к происходящему дома, что ненормальные вещи начинают восприниматься как часть обычной жизни. Сейчас главным для себя она называет безопасность детей.

«Я не знала, как правильно себя вести во всём этом, в какой-то момент психика адаптируется и абсолютно странные вещи начинают казаться тебе нормальными», — написала она.

Самойлова также рассказала о состоянии детей спустя примерно три месяца после инцидента, о котором ранее говорила в интервью. По её словам, сейчас они чувствуют себя лучше, ходят в школу и вернулись к привычной жизни. При этом блогерша призналась, что испытывает чувство вины перед детьми.

«Я знаю, что я виновата перед своими детьми, но так же я знаю, что я хорошая мама и всю жизнь делала всё для их счастья и благополучия», — заявила она.

Публично продолжать обсуждение этой истории Самойлова больше не собирается. По её словам, дальнейшие разбирательства должны проходить уже с участием органов опеки.

Ранее Оксана Самойлова в интервью Ксении Собчак рассказала о тяжёлом семейном конфликте с Джиганом. Она показала переписку с дочерью Ариелой, которая во время одного из эпизодов просила мать срочно прислать помощь и писала, что отец собирается стрелять. По словам Самойловой, в тот момент она вызвала полицию, после чего детей и сотрудников дома удалось вывести в безопасное место. В интервью блогер также раскрыла другие подробности кризиса в браке и объяснила, почему решила рассказать о произошедшем публично.