«Привыкла быть козлом отпущения»: Самойлова объяснила, почему годами терпела Джигана

Оксана Самойлова призналась, что долгие годы пыталась сохранить отношения с Джиганом, несмотря на пережитые трудности. После интервью Ксении Собчак блогер объяснила, почему ей было настолько тяжело отстаивать собственные интересы и решиться на разрыв.

По словам Оксаны, она привыкла брать вину на себя и предпочитала уходить от конфликтов, а не защищаться. Всё это время модель надеялась, что семейные проблемы удастся решить и отношения с супругом наладятся.

«Мне очень сложно отстаивать свою позицию, я не умею ни нападать, ни защищаться. Мне всегда проще отойти в сторону», — поделилась Самойлова.

Блогер также высказалась о давлении общества на женщин, которые решаются закончить неудачный брак. По её мнению, их с детства приучают мириться с неверностью, абьюзом и зависимостями партнёра ради сохранения семьи. Однако после расставания именно они нередко сталкиваются с осуждением.

Самойлова считает, что подобная реакция окружающих только усиливает чувство вины и заставляет продолжать терпеть болезненные отношения. Она призналась, что сама долгое время оказывалась в положении козла отпущения, несмотря на многочисленные попытки наладить семейную жизнь.

Теперь Оксана решила открыто рассказать о пережитом. Блогер уверена, что её история знакома многим женщинам, которые сталкивались с похожими обстоятельствами.

Ранее Самойлова объяснила, почему окончательно решила расстаться с Джиганом. Она призналась, что больше не могла сделать супруга счастливым и не видела будущего у их пары.

Напомним, в сентябре стало известно о скандале в подмосковном доме Джигана. По данным журналистов, в июле рэпер устроил стрельбу и угрожал сотрудникам, пока его дети находились в доме; Оксана Самойлова подтвердила, что инцидент действительно был, однако Джиган отверг обвинения в стрельбе по людям, заявив, что снимал видео. После случившегося артист отправился в реабилитационный центр в Израиле. На фоне скандала Самойлова начала готовить иск с требованием ограничить бывшего мужа в родительских правах и определить место жительства их несовершеннолетних детей с ней. Джиган назвал появившиеся публикации «информационной артиллерийской подготовкой» к судебному процессу, а его адвокат заявил, что обвинения в адрес рэпера не соответствуют действительности. Полиция начала проверку обстоятельств произошедшего.