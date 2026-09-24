«Артиллерийская подготовка»: Джиган дал объяснение истории со стрельбой и ответил на иск Самойловой
Джиган рассчитывает, что Самойловой не удастся ограничить его родительские права
Джиган. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun
Джиган рассчитывает, что попытка его бывшей супруги Оксаны Самойловой ограничить его родительские права не увенчается успехом. Об этом рэпер рассказал в эксклюзивной беседе с Super.
По словам артиста, появившиеся в последние дни публикации о нём могут быть связаны с предстоящим судебным разбирательством. Джиган считает происходящее попыткой заранее сформировать негативное общественное мнение.
«Стало понятно, для чего в последние дни появлялись многочисленные информационные вбросы, громкие публикации и анонсы интервью. Всё это очень похоже на своеобразную информационную артиллерийскую подготовку к предстоящему судебному процессу и попытку заранее сформировать негативное общественное мнение», — высказался рэпер.
Артист добавил, что рассчитывает на объективное рассмотрение ситуации правоохранительными органами и судом. По его мнению, подобные семейные споры должны решаться в правовом поле, а не через публичное противостояние.
«Точно так же уверен, что и суд будет руководствоваться исключительно доказательствами и законом, а не заголовками в СМИ», — подчеркнул Джиган.
Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова готовит иск об ограничении родительских прав Джигана после сообщений об инциденте в их доме. По данным источника Mash, она хочет получить возможность самостоятельно определять условия встреч рэпера с детьми. Это происходит на фоне сообщений о том, что в июле рэпер принялся стрелять по обслуживающему персоналу в собственном доме и держал сотрудников в заложниках на протяжении десяти часов. Сам Джиган, который сейчас находится в рехабе, опровергает эти обвинения и утверждает, что снимал ролик.
Больше новостей о жизни российских артистов и блогеров — в разделе «Знаменитости» на Life.ru