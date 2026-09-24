«Артиллерийская подготовка»: Джиган дал объяснение истории со стрельбой и ответил на иск Самойловой

Джиган рассчитывает, что попытка его бывшей супруги Оксаны Самойловой ограничить его родительские права не увенчается успехом. Об этом рэпер рассказал в эксклюзивной беседе с Super.

По словам артиста, появившиеся в последние дни публикации о нём могут быть связаны с предстоящим судебным разбирательством. Джиган считает происходящее попыткой заранее сформировать негативное общественное мнение.

«Стало понятно, для чего в последние дни появлялись многочисленные информационные вбросы, громкие публикации и анонсы интервью. Всё это очень похоже на своеобразную информационную артиллерийскую подготовку к предстоящему судебному процессу и попытку заранее сформировать негативное общественное мнение», — высказался рэпер.

Артист добавил, что рассчитывает на объективное рассмотрение ситуации правоохранительными органами и судом. По его мнению, подобные семейные споры должны решаться в правовом поле, а не через публичное противостояние.

«Точно так же уверен, что и суд будет руководствоваться исключительно доказательствами и законом, а не заголовками в СМИ», — подчеркнул Джиган.