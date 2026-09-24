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Опубликовано 24 сентября, 12:04

«Артиллерийская подготовка»: Джиган дал объяснение истории со стрельбой и ответил на иск Самойловой

Джиган рассчитывает, что Самойловой не удастся ограничить его родительские права

Джиган. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Джиган. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Джиган рассчитывает, что попытка его бывшей супруги Оксаны Самойловой ограничить его родительские права не увенчается успехом. Об этом рэпер рассказал в эксклюзивной беседе с Super.

По словам артиста, появившиеся в последние дни публикации о нём могут быть связаны с предстоящим судебным разбирательством. Джиган считает происходящее попыткой заранее сформировать негативное общественное мнение.

«Стало понятно, для чего в последние дни появлялись многочисленные информационные вбросы, громкие публикации и анонсы интервью. Всё это очень похоже на своеобразную информационную артиллерийскую подготовку к предстоящему судебному процессу и попытку заранее сформировать негативное общественное мнение», — высказался рэпер.

Артист добавил, что рассчитывает на объективное рассмотрение ситуации правоохранительными органами и судом. По его мнению, подобные семейные споры должны решаться в правовом поле, а не через публичное противостояние.

«Точно так же уверен, что и суд будет руководствоваться исключительно доказательствами и законом, а не заголовками в СМИ», — подчеркнул Джиган.

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Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова готовит иск об ограничении родительских прав Джигана после сообщений об инциденте в их доме. По данным источника Mash, она хочет получить возможность самостоятельно определять условия встреч рэпера с детьми. Это происходит на фоне сообщений о том, что в июле рэпер принялся стрелять по обслуживающему персоналу в собственном доме и держал сотрудников в заложниках на протяжении десяти часов. Сам Джиган, который сейчас находится в рехабе, опровергает эти обвинения и утверждает, что снимал ролик.

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Юрий Лысенко
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