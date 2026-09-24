Самойлова готовит иск о частичном лишении Джигана родительских прав

Оксана Самойлова готовит иск об ограничении родительских прав своего бывшего мужа рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна) после инцидента со стрельбой в их доме. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, Самойлова намерена добиваться права самостоятельно принимать решения о воспитании детей и определять возможность их встреч с отцом. Предполагается, что Джиган сможет видеться с наследниками только с её согласия и при условии, что будет находиться в трезвом и адекватном состоянии. Если мать сочтёт общение опасным или вредным для детей, она сможет отказать во встрече.

Как утверждает Mash, речь пока идёт не о полном лишении родительских прав, а об их ограничении. В течение полугода ситуация в семье якобы будет находиться под контролем органов опеки. Если за это время поведение рэпера вновь сочтут опасным для детей, впоследствии может встать вопрос уже о лишении его родительских прав.

Телеграм-канал также утверждает, что проведённая экспертиза выявила у детей психологическую травму после произошедшего в доме. Сам Джиган сейчас проходит трёхмесячное лечение в реабилитационном центре в Израиле.