Сайга, заложники и ухо менеджера: что Джиган потерял после развода и как зарабатывает на рехаб Оглавление Раненый охранник и запертая прислуга Что сломало Джигана Дом, квартиры и автопарк: итоги раздела Гонорары, ИП и убыточное пиво Рэпер Джиган не покидает топ новостей. Все гадают, правда ли он устроил стрельбу в своём подмосковном доме и что делает в израильском рехабе. У полиции такие же вопросы. Life.ru выяснял, как и на что живёт Джиган после развода. Как Джиган стал главным ньюсмейкером и на чём зарабатывает? Обложка © коллаж © Life.ru фото © ТАСС / Ольга Зиновская

Раненый охранник и запертая прислуга

По данным телеграм-канала SHOT, в начале июля 2026 года Джиган открыл огонь из оружия, похожего на «Сайгу-9», в элитном коттеджном посёлке «Шато Соверен». До этого он запер персонал в доме. Как рассказали очевидцы, артист решил, что кругом враги и все настроены против него. Одного охранника он якобы ранил в руку и ногу, удерживал прислугу около десяти часов. В доме были их с Оксаной Самойловой четверо детей, которые прятались на втором этаже и вели трансляцию для матери: старшая девочка, Ариэла, боялась, что отец убьёт их. Утихомирить его удалось только друзьям, охране посёлка и срочно прилетевшей из Италии Оксане.

Джиган и «Сайга-9». Фото © SHOT

Согласно информации Mash, Джигана спешно увезли в аэропорт, оттуда ближайшим рейсом отправили в Израиль и положили в знаменитую наркологическую клинику Phoenix в городе Ришон-ле-Цион. В ней же ранее лечился его коллега по цеху Моргенштерн*. Стоимость такого рехаба запредельная: до полутора миллиона рублей в месяц.

Среди сотрудников Джигана уже нашлись те, кто сообщил некоторые подробности его поведения дома. По сведениям от таких источников, звезда якобы регулярно кошмарил персонал, увольнял одним днём по СМС без причины, унижал и даже угрожал. В очередном приступе рэпер просто так выгнал любимую няню детей. Но это цветочки. Ягодки были в 2019 году, когда рэпер якобы откусил ухо своему менеджеру. Артист разозлился на то, что его барабанщик вышел на сцену с другим диджеем на концерте в Одессе. По его мнению, члены команды могут работать только с ним. В гримёрке произошла потасовка, в результате которой Джиган якобы откусил менеджеру кусок уха. Пострадавшему пришлось обратиться в больницу.

Сам Джиган уже дал первые комментарии. «Враньё и провокация», — говорит он про стрельбу, но лечение в рехабе не отрицает. Это уже его как минимум вторая терапия. Прежде он был в подобном месте в 2020 году.

Рехаб Phoenix в городе Ришон-ле-Цион. Фото © YandexMaps

Что сломало Джигана

Это не первый громкий скандал с участием Джигана. В 2020 году, после рождения сына Давида в Майами, рэпер сбрил брови и бороду, разделся за кулисами, матерился в прямых эфирах при детях и просил дочь Лею принести ему пива. Его отправили в местную психиатрическую клинику, затем на реабилитацию в рехабе. Тогда Оксана Самойлова подала на развод, но забрала заявление. Музыкант потом признался в срыве, далее вроде утихомирился: много занимался детьми, готовился окончательно принять иудаизм, читал молитвы. Но, вероятно, теперь причина того, что артист снова пошел по опасной дорожке — окончательный развод с супругой.

В феврале 2026 года Оксана сообщила супругу о предстоящем расставании. Джиган отказался обсуждать эту тему, встал из-за стола, а потом, ознакомившись с бракоразводными документами, рванул к жене, но её охранники остановили его. Не прошло и месяца, как Джиган выпустил грустную песню, посвященную разрыву. В итоге, заключив мировое соглашение, супруги тихо-мирно развелись аккурат в день смеха — 1 апреля 2026 года. У экс-супругов четверо детей: 15-летняя Ариэла, 12-летняя Лея, девятилетняя Майя и шестилетний Давид.

Дом, квартиры и автопарк: итоги раздела

По информации SHOT, после развода артист получил главный актив семьи — трёхэтажный особняк площадью почти 1300 м² в «Шато Соверен», это закрытый лакшери-посёлок на Новой Риге с вертолётной площадкой, летним театром и английским клубом. Примерная стоимость актива — 350 миллионов рублей. Впрочем, Джиган получит этот особняк не задарма, он должен возместить бывшей половину стоимости.









Рэпер оставил себе одну из трёх квартир, которые купил в десятые годы для сдачи в аренду. Это либо однушка за 15 млн рублей в хрущёвке на улице Клары Цеткин у парка имени Тимирязева, либо студия за 17 млн в панельке на Хорошевском шоссе у Ваганьковского кладбища, либо двушка за 26 млн рублей в кирпичной высотке в Очаково-Матвеевском у Долины реки Сетунь.

Неизвестно, как Джиган и Самойлова разделили машины. У них был дорогой автопарк: Rolls-Royce и несколько Mercedes-Benz.

Недвижимость в ОАЭ Джиган потерял. Вероятно, у него ещё может быть актив в Израиле.

Rolls-Royce Самойловой и Джигана. Фото © avinfotelegrph.com

Гонорары, ИП и убыточное пиво

Настоящее имя Джигана — Денис Устименко. Иногда он называет себя Устименко-Вайнштейн, прибавляя девичью фамилию матери. Однако, если верить базе СПАРК, по паспорту он просто Устименко. Ему 41 год, родом из Одессы. Его отец служил на теплоходе «Карелия» — это пассажирское судно, которое входило в состав Черноморского морского пароходства. Может показаться, ну моряк и моряк. Однако речь об очень престижной по меркам СССР профессии. Теплоход «Карелия» был класса люкс, причём возил не только советскую номенклатуру, но и важных гостей из Великобритании. Показательна история, когда лайнер попал в аварию у испанских Канарских островов и потом ремонтировался в британском порту Ньюкасл.

Денис Устименко получил образование учителя физкультуры в одесском Южноукраинском педуниверситете. Впрочем, вряд ли он часто ходил на лекции. Ещё на студенческой скамье юный Джиган стал как диджей гастролировать со ставропольской рэп-группой «Крестная семья». Этот коллектив был взращен первым постсоветским рэперским рекорд-лейблом Respect Production и раскручен с помощью «Нашего радио». У истоков стоял Аркадий Слуцковский, директор легендарного в девяностых-нулевых дистрибьюторского гиганта «Видеосервис». Так Джиган попал в тусовку. Через пару лет он записал совместный с Тимати и Богданом Титомиром хит «Грязные шлюшки». В 2007-2017 годах был артистом лейбла Black Star, после пустился в свободное плавание.

2011 год. Джиган с отцом. Фото © ok.ru

У Джигана есть ИП в областях исполнительских искусств и производства одежды. Два года назад артист в коллаборации с пивоваренным заводом запустил свой бренд безалкогольного пива. Пока это убыточный проект: 10,5 миллионов рублей уже вложено, менее 9 млн удалось отбить.

Мало кто знает, но права на прозвище «Джиган» Денис Устименко получил лишь осенью 2017 года. Ранее в разное время этим товарным знаком владели Тимур Юнусов (Тимати) и Оксана Самойлова (бывшая жена).

Ни в одной из публичных афиш нет анонса выступлений Джигана. По слухам, он берет по 1,5–2 млн рублей за выступление на фестивале, 3–4 млн за корпоратив и 0,5—1 млн за съёмки в телешоу.

*признан в России иностранным агентом

Авторы Пётр Егоров