Адвокат насчитала «статей на 10 лет» у Джигана, уехавшего в рехаб вместо СИЗО

После сообщений о стрельбе и многочасовом удержании домашнего персонала действия рэпера Джигана могут стать основанием для проверки сразу по нескольким статьям УК РФ, если описанные СМИ обстоятельства подтвердятся. Об этом Life.ru рассказала юрист, доктор юридических наук Людмила Айвар.

По данным Mash и Baza, инцидент произошёл ещё в ночь с 3 на 4 июля в доме исполнителя в подмосковном посёлке «Шато Соверен». Сообщалось, что вооружённый мужчина около десяти часов не выпускал сотрудников из дома, а один из охранников получил ранения. При этом пострадавшие, по данным Baza, заявления в полицию не подавали. Джиган позднее заявил, что история со стрельбой — «провокация».

Айвар считает, что правоохранителям в такой ситуации необходимо было бы проверить сведения об угрозах, обстоятельства применения оружия и возможном насильственном удержании людей.

«Во-первых, угроза убийством — это раз. Во-вторых, использование огнестрельного оружия — это два. Третье — угроза огнестрельным оружием. Плюс захват и удержание заложников — это четыре. Здесь нужно рассматривать вопрос о наличии признаков преступления, возбуждении уголовного дела и проводить проверку по всем этим обстоятельствам», — сказала юрист Life.ru.

По её словам, при проверке должны иметь значение показания персонала, записи камер наблюдения, состояние оружия и документы на него, а также медицинские сведения о возможных пострадавших.

При этом сама по себе угроза оружием ещё не означает автоматически более тяжёлую часть статьи 119 УК РФ. Для уголовной ответственности за угрозу убийством необходимо установить, что у потерпевшего действительно были основания опасаться её осуществления. По части 1 статьи максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы.

Отдельно может оцениваться и предполагаемое удержание сотрудников в доме. Если будет установлено именно незаконное лишение свободы двух или более человек с применением оружия, часть 2 статьи 127 УК РФ предусматривает от трёх до пяти лет лишения свободы. В особо тяжёлых случаях, повлёкших тяжкие последствия, санкция может достигать восьми лет.

Айвар также упомянула возможную квалификацию как захват заложников. Однако для статьи 206 УК РФ одного факта удержания недостаточно: следствию необходимо доказать, что людей удерживали именно для того, чтобы заставить государство, организацию или другого гражданина выполнить определённое требование как условие освобождения. Если такой состав будет установлен и деяние совершалось с оружием или в отношении нескольких человек, закон предусматривает от шести до 15 лет лишения свободы.

Законность самого оружия также предстоит устанавливать отдельно. Статья 222 УК РФ касается именно незаконного приобретения, хранения, перевозки или ношения огнестрельного оружия; наличие зарегистрированного оружия само по себе состава по этой статье не образует.

Присутствие детей в доме само по себе также не превращает предполагаемое преступление автоматически в более тяжкий состав. Отягчающие обстоятельства возникают, в частности, если преступление направлено непосредственно против несовершеннолетнего или имеются другие предусмотренные законом основания.

«Совершение преступления в присутствии несовершеннолетних детей — это не квалифицирующий признак. Если же действия были совершены непосредственно в отношении несовершеннолетних детей, то да, это отягчающее обстоятельство. В общем, срок наказания там где-то лет десять, если не больше», — заключила собеседница Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал о появившихся в СМИ данных, что Джиган устроил стрельбу по персоналу в своём доме и около десяти часов не выпускал сотрудников наружу.