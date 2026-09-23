Джиган укатил в израильский рехаб за ₽2 млн после обстрела персонала из карабина

Рэпер Джиган на данный момент проходит месячный курс реабилитации в частном центре в Израиле, стоимость которого оценивается примерно в два миллиона рублей. По данным SHOT, на лечение рэпера отправили после июльского инцидента со стрельбой в его подмосковном доме.

Базовая программа в клинике рассчитана на 30 дней. Стоимость подобного курса достигает примерно $25 тысяч, или около 2,1 млн рублей. В неё входят проживание, круглосуточное наблюдение, психологическая и медикаментозная помощь.

Сам Джиган ранее подтвердил, что находится в израильском реабилитационном центре, и регулярно публиковал оттуда фотографии и видео. При этом артист не сообщал, от чего именно проходит лечение. Его отец также подтверждал, что музыкант находится в клинике.

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