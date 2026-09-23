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Опубликовано 23 сентября, 06:04

Джиган укатил в израильский рехаб за ₽2 млн после обстрела персонала из карабина

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Рэпер Джиган на данный момент проходит месячный курс реабилитации в частном центре в Израиле, стоимость которого оценивается примерно в два миллиона рублей. По данным SHOT, на лечение рэпера отправили после июльского инцидента со стрельбой в его подмосковном доме.

Базовая программа в клинике рассчитана на 30 дней. Стоимость подобного курса достигает примерно $25 тысяч, или около 2,1 млн рублей. В неё входят проживание, круглосуточное наблюдение, психологическая и медикаментозная помощь.

Сам Джиган ранее подтвердил, что находится в израильском реабилитационном центре, и регулярно публиковал оттуда фотографии и видео. При этом артист не сообщал, от чего именно проходит лечение. Его отец также подтверждал, что музыкант находится в клинике.

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Госпитализация исполнителя связана с инцидентом в ночь с 3 на 4 июля в коттеджном посёлке «Шато Соверен». Рэпер открыл огонь из карабина «Сайга-9» и ранил одного из охранников в руку и ногу, после чего около десяти часов не выпускал персонал из дома. Заявления в полицию пострадавшие не подавали. После инцидента артиста удалось обезвредить, а затем отправить на лечение в Израиль. Если специалисты сочтут необходимым, курс реабилитации могут продлить. В этом же центре ранее проходил длительное лечение Моргенштерн*, который провёл там около пяти месяцев.

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*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

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Наталья Афонина
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