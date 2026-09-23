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Регион
Опубликовано 23 сентября, 09:02

В ярости откусил ухо: Всплыл конфликт Джигана с менеджером из-за «‎кражи» барабанщика

Mash: Бывший член команды Джигана заявил, что тот откусил менеджеру часть уха

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Бывший сотрудник команды Джигана утверждает, что в 2019 году рэпер во время вспышки ярости покалечил собственного менеджера, откусив ему часть уха. Об этом сообщает Mash со ссылкой на человека, ранее работавшего с артистом.

По словам собеседника телеграм-канала, конфликт произошёл после концерта в Одессе. Исполнитель разозлился из-за того, что его барабанщик вышел на сцену вместе с чужим диджеем. Джиган, как утверждается, считал недопустимым сотрудничество участников своей команды с другими музыкантами. После этого он устроил погром в гримёрке, а менеджеру потребовалась медицинская помощь и операция.

Mash также связался с пострадавшим. Мужчина не стал подробно обсуждать случившееся, однако, по данным канала, косвенно подтвердил сам эпизод. Возвращаться к этой истории он не захотел, сославшись на желание оставить произошедшее в прошлом.

Барабанщик, ставший причиной первоначальной ссоры, после инцидента сильно переживал. По рассказу бывшего сотрудника, на обратном пути его оставили в стамбульском аэропорту, а деньги на билет в Россию пришлось собирать остальным участникам команды.

Джиган загремел в рехаб в Израиле и обратился к Всевышнему с сигаретой в руке
Джиган загремел в рехаб в Израиле и обратился к Всевышнему с сигаретой в руке

Сегодня Джиган ворвался в повестку дня из-за новостей о том, что он открыл огонь по сотрудникам в своём доме при детях и около десяти часов не выпускал их. После этого его экс-жена Оксана Самойлова срочно вернулась домой, а самого рэпера отправили на лечение в израильский реабилитационный центр стоимостью около двух миллионов рублей. При этом сам он утверждает, что просто снимал сниппет.

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Владимир Озеров
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