В ярости откусил ухо: Всплыл конфликт Джигана с менеджером из-за «‎кражи» барабанщика

Бывший сотрудник команды Джигана утверждает, что в 2019 году рэпер во время вспышки ярости покалечил собственного менеджера, откусив ему часть уха. Об этом сообщает Mash со ссылкой на человека, ранее работавшего с артистом.

По словам собеседника телеграм-канала, конфликт произошёл после концерта в Одессе. Исполнитель разозлился из-за того, что его барабанщик вышел на сцену вместе с чужим диджеем. Джиган, как утверждается, считал недопустимым сотрудничество участников своей команды с другими музыкантами. После этого он устроил погром в гримёрке, а менеджеру потребовалась медицинская помощь и операция.

Mash также связался с пострадавшим. Мужчина не стал подробно обсуждать случившееся, однако, по данным канала, косвенно подтвердил сам эпизод. Возвращаться к этой истории он не захотел, сославшись на желание оставить произошедшее в прошлом.

Барабанщик, ставший причиной первоначальной ссоры, после инцидента сильно переживал. По рассказу бывшего сотрудника, на обратном пути его оставили в стамбульском аэропорту, а деньги на билет в Россию пришлось собирать остальным участникам команды.