«Снимал сниппет»: Джиган вышел на связь из рехаба и объяснился за «расстрел прислуги»
Джиган назвал провокацией новости о стрельбе по прислуге и списал всё на сниппет
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Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) вышел на связь из рехаба и решительно опроверг сообщения о том, что устроил стрельбу по персоналу в своём подмосковном доме и выбивал признание из «сотрудника-педофила». Артист подтвердил Super, что сейчас находится в реабилитационном центре в Израиле, но назвал всю опубликованную журналистами версию событий ложью и провокацией.
«Провокация. Пусть, что хотят, то и пишут. Снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили», — заверил музыкант.
По словам рэпера, появившееся в Сети видео якобы с его срыва было снято для нового трека. Журналисты также спросили Джигана, опасается ли он возможного обсуждения вопроса о лишении родительских прав после публикаций о случившемся. Рэпер на это ответил, что не понимает, как против него можно использовать сведения, которые он считает недостоверными.
«А как враньё можно использовать? Рехаб это же не плохо. Я же в Израиле на святой земле, я тут для того, чтоб духовно наполняться. У меня всё хорошо», — сказал Джиган.
Ранее Life.ru сообщал, что Джиган открыл огонь по прислуге у себя дома при детях и 10 часов держал их в заложниках. В итоге Оксана была вынуждена срочно вылететь домой. После этого рэпера отправили в реабилитационный центр за 2 млн рублей.
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