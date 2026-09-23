«Снимал сниппет»: Джиган вышел на связь из рехаба и объяснился за «‎расстрел прислуги»

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) вышел на связь из рехаба и решительно опроверг сообщения о том, что устроил стрельбу по персоналу в своём подмосковном доме и выбивал признание из «сотрудника-педофила». Артист подтвердил Super, что сейчас находится в реабилитационном центре в Израиле, но назвал всю опубликованную журналистами версию событий ложью и провокацией.

«Провокация. Пусть, что хотят, то и пишут. Снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили», — заверил музыкант.

По словам рэпера, появившееся в Сети видео якобы с его срыва было снято для нового трека. Журналисты также спросили Джигана, опасается ли он возможного обсуждения вопроса о лишении родительских прав после публикаций о случившемся. Рэпер на это ответил, что не понимает, как против него можно использовать сведения, которые он считает недостоверными.

«А как враньё можно использовать? Рехаб это же не плохо. Я же в Израиле на святой земле, я тут для того, чтоб духовно наполняться. У меня всё хорошо», — сказал Джиган.