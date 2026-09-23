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Опубликовано 23 сентября, 07:12

Угрозы убийством и увольнения по смс: как Джиган годами держит прислугу в страхе

Экс-сотрудник рассказал, как Джиган увольнял персонал по смс и угрожал убийством

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Рэпер Джиган мог одним сообщением уволить человека, который годами работал в его доме, а персонал якобы регулярно сталкивался с криками и оскорблениями. Об этом Mash рассказал бывший сотрудник семьи.

Исполнитель часто срывался на работниках и мог расстаться с ними после одного конфликта или из-за плохого настроения. Иногда сотрудникам об увольнении сообщали другие люди, а некоторым рэпер писал лично. Так, семья лишилась няни и помощницы по дому, которую любили дети и к работе которой у Оксаны Самойловой не было претензий. Джиган якобы написал женщине: «Больше не приходи».

Чаще всего подобные ситуации происходили, когда Самойлова находилась в отъезде. После возвращения она уже не могла повлиять на принятое решение. По словам бывшего работника, в последние месяцы ситуация обострилась: некоторые сотрудники якобы слышали в свой адрес угрозы убийством.

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Ранее Life.ru писал о резонансном инциденте в доме Джигана. С ночь с 3 на 4 июля рэпер открыл стрельбу по персоналу и около десяти часов удерживал сотрудников в доме. Самойлова подтвердила журналистам сам факт произошедшего. Позднее Джиган оказался в реабилитационном центре в Израиле, однако причины лечения публично не называл.

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Наталья Афонина
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