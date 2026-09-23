«Мама, он убьёт нас!» Дети сняли Джигана с карабином и попрощались с Оксаной во время стрельбы

Дети Оксаны Самойловой и Джигана пережили сильный стресс во время июльского инцидента в подмосковном коттеджном посёлке «Шато Соверен», когда рэпер с карабином обстрелял работников и держал их взаперти на протяжении 10 часов. Кадры, которые они отправляли маме, публикует Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Рэпер во время обострения устроил стрельбу из оружия по домашнему персоналу. Он вызвал сотрудников в гостиную, начал обвинять их в вымышленных проступках и угрожал им, пока дети прятались от него наверху и просили помощи у мамы, которая в этот момент находилась в поездке. Дочка отправила ей кадры с сидящим в машине отцом, который держит в руках карабин.

«Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идёт стрелять в нас... Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьёт нас», — говорила старшая дочь пары Ариэла матери.

По данным журналистов, в освобождении детей и сотрудников участвовали бывшие спецназовцы, которых вызвали в посёлок. При этом с дочками и сыном звёздной пары работали психологи по программе жертв теракта.