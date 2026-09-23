«Мама, он убьёт нас!» Дети сняли Джигана с карабином и попрощались с Оксаной во время стрельбы
Дети прощались с Самойловой со словами «Он убьёт нас» во время срыва Джигана
Джиган в реабилитационном центер в Израиле. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun
Дети Оксаны Самойловой и Джигана пережили сильный стресс во время июльского инцидента в подмосковном коттеджном посёлке «Шато Соверен», когда рэпер с карабином обстрелял работников и держал их взаперти на протяжении 10 часов. Кадры, которые они отправляли маме, публикует Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Видео © Telegram / «Кровавая барыня»
Рэпер во время обострения устроил стрельбу из оружия по домашнему персоналу. Он вызвал сотрудников в гостиную, начал обвинять их в вымышленных проступках и угрожал им, пока дети прятались от него наверху и просили помощи у мамы, которая в этот момент находилась в поездке. Дочка отправила ей кадры с сидящим в машине отцом, который держит в руках карабин.
«Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идёт стрелять в нас... Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьёт нас», — говорила старшая дочь пары Ариэла матери.
По данным журналистов, в освобождении детей и сотрудников участвовали бывшие спецназовцы, которых вызвали в посёлок. При этом с дочками и сыном звёздной пары работали психологи по программе жертв теракта.
После произошедшего Джигана отправили в реабилитационный центр, а детей забрала Оксана Самойлова. После того, как всё просочилось в СМИ, артист назвал провокацией новости и списал всё на съёмки сниппета. Но история продолжает набирать обороты. Экс-сотрудник рассказал, как рэпер увольнял персонал по смс и угрожал убийством.
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