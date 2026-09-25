Мать Оксаны Самойловой заявила, что Джиган угрожал убить её дочь и детей

Мать Оксаны Самойловой Евгения рассказала о телефонном разговоре с Джиганом, во время которого рэпер, по её словам, угрожал расправиться с бывшей женой и детьми. Женщина поделилась этой историей в интервью Ксении Собчак, хотя первоначально не собиралась обсуждать личную жизнь дочери.

По её воспоминаниям, артист позвонил ей после того, как Оксана передала ему документы на развод. Сначала разговор проходил спокойно, но затем бывший зять произнёс угрозы в адрес своей семьи.

«Я убью её. Я убью её и убью детей», — передала слова музыканта Евгения Самойлова.

После случившегося Оксана, по словам матери, наняла охрану. Близкие опасались за безопасность блогерши и её четверых детей.

Джиган обвинения отвергает. Рэпер утверждает, что не угрожал бывшей супруге и детям, а появление подобных публикаций связывает с предстоящим судебным разбирательством об ограничении его родительских прав.

Ранее Life.ru сообщал, что Самойлова решила добиваться ограничения родительских прав Джигана после июльского инцидента в их доме. По данным СМИ, рэпер устроил стрельбу, а дети прятались и просили мать о помощи. Сам музыкант назвал сообщения о произошедшем информационной подготовкой к судебному процессу и выразил надежду, что сможет сохранить свои родительские права.